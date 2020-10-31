بلدية تيماء تواصل صيانة المسطحات الخضراء ومعالجة التشوه البصري

المناطق - تيماء

تواصل بلدية محافظة تيماء ممثلة بالإدارة العامة للصيانة والحدائق والتشجير ، صيانة المسطحات الخضراء على الطرق الرئيسة والفرعية، والساحات بالمرافق العامة، وذلك ضمن خطط معدة مسبقاً ومنظومة متكاملة وضعتها البلدية لتنفيذ برامجها التطويرية، لتحسين جودة وكفاءة مستوى خدماتها المقدمة للمواطنين والمقيمين، والزائرين والسياح للمناطق والمواقع الأثرية التي تزخر بها المحافظة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة تيماء المهندس سلامه بن هليل البلوي ان اعمال صيانة وتهذيب وتقليم الحدائق والمسطحات الخضراء وتنظيف المنتزهات وإزالة الأعشاب والحشائش الضارة من جانبي الطرق الرئيسة والفرعية وتأهيل الجزر الوسطية للشوارع الرئيسيه من اولويات اعمال الصيانه الدوريه للقضاء على التشوه البصري وهي مسئوليه يتشارك فيها الجميع من أجل أن تكون تيماء أجمل بعيون أهلها وزائريها.