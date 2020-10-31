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عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة : أعداد كبيرة ترغب بأداء مناسك العمرة من جميع أنحاء العالم

عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة : أعداد كبيرة ترغب بأداء مناسك العمرة من جميع أنحاء العالم
http://almnatiq.net/?p=917389
المناطق - واس

من المقرر أن تنطلق غداً الأحد، المرحلة الثالثة لأداء العمرة للقادمين من خارج المملكة ، عبر تطبيق أقصى معايير وبروتوكولات صحية مميزة لسلامة ضيوف الرحمن.

فقد كشف عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة وعضو لجنة الفنادق بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، “هاني العميري” وفقا لـ”العربية.نت”، عن أن أعداداً كبيرة ترغب بأداء مناسك العمرة من جميع أنحاء العالم قد استعدت، وسوف تتاح خدمة شراء البرامج للعمرة عن طريق منصات الحجز الإلكترونية.

وأضاف، أن المعتمر يستطيع شراء البرنامج كاملاً من طيران ومواصلات وفنادق وإعاشة، وتحديد شركة أو مؤسسة العمرة، لتقديم الخدمات، حيث يوجد 531 شركة ومؤسسة عمرة سعودية، تعمل في تقديم أفضل الخدمات والباقات لضيوف الرحمن، بحسب قوله.

كما تابع أن هناك أكثر من 6500 وكيل عمرة خارجي، و32 موقع ومنصة حجوزات عالمية متاحة لحجز البرامج من خلالها والدفع الإلكتروني، في حين أن شركات ومؤسسات العمرة مهيأة، وتم أخذ جميع الدورات الصحية للوقاية وإدارة الحشود للموظفين والعاملين لديها.

إلى ذلك، كشف أنه تم تفعيل أعمال عدد من هذه الشركات، وباقي الشركات والمؤسسات الأخرى جار إنهاء إجراءات تفعيلها لموسم هذا العام 1442هـ من قبل وزارة الحج والعمرة والجهات المختصة.

آلاف المعتمرين والمصلين

في السياق أيضاً، أوضح المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي هاني حيدر، أن الرئاسة أكملت استعداداتها لانطلاق المرحلة الثالثة من عودة المعتمرين والمصلين، بحزمة من الإجراءات الوقائية المكثفة تزامناً مع الزيادة المرتقبة للأعداد، بمتابعة مستمرة من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس.

وقال: “بداية من الغد الأحد ستستقبل الرئاسة العامة في المسجد الحرام ٢٠ ألف معتمر، و٦٠ ألف مصلٍ في اليوم، ويعمل منسوبوها بالتعاون مع الجهات المعنية لتسهيل الإجراءات وتطبيق الاحترازات من أجل سلامة وأمن وراحة ضيوف الرحمن.

كما شدد على أن الرئاسة العامة جهزت ٦٠٠ عربة كهربائية، و٥٠٠٠ عربة يدوية، يشرف عليها ١٢٠ موظفًا، خاصة بالمعتمرين، ويتم تعقيمها بشكل مستمر، وذلك قبل الاستخدام وبعده، مع وضع ملصقات التعقيم للتأكيد بأن العربات معقمة وجاهزة للاستخدام مرة أخرى، مضيفاً أن الرئاسة سخّرت ٣٣ فرقة ميدانية تعمل على مدار الساعة لتعقيم كافة جنبات المسجد الحرام وساحاته الخارجية ودورات المياه، باستخدام أكثر من ٢٥٠٠ لتر من المعقمات الصديقة للبيئة لسلامة قاصدي المسجد الحرام، كما وهناك أكثر من ٣٠٠ جهاز آلي حديث لتعقيم الأيد يعمل بخاصية الاستشعار، تم توزيعها في جنبات بيت الله الحرام، تستهلك أكثر من ١٠٠٠ لتر يومياً.

وأشار هاني، إلى أن الرئاسة مستمرة ضمن المرحلة الثالثة في تنظيم مسارات دخول المعتمرين والمصلين وخروجهم، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، والتباعد الاجتماعي بينهم في جميع المصليات، وذلك خلال أدائهم لجميع الفروض، مبيناً أنها تتابع انسيابية الحركة والإشراف على جميع المواقع بالمسجد الحرام، بدءا من الساحات والتوسعات وداخل صحن المطاف والممرات المؤدية إليه، إلى رصد جميع الملاحظات والسلبيات التي تعيق حركة الحشود وترتبط عمليات الرئاسة بشكل مباشر مع الجهات الأمنية والصحية العاملة بالحرم المكي.

إلى ذلك، نوه إلى ضرورة التقيد بالتعليمات والإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات، وتعقيم الأيدي، والمحافظة على مسافة بينك وبين الآخرين تحقيقا للتباعد الاجتماعي، وإحضار السجادة الخاصة، وعدم اصطحاب الأطفال، وذلك من أجل ضمان سلامة المعتمرين والمصلين وحصولهم على مناخ آمن وصحي.

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