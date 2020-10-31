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الرئيس العام لشؤون الحرمين يدعو المعتمرين القادمين من الخارج للتقيد بالإجراءات الاحترازية في الحرمين الشريفين انطلاقاً من مقاصد الشريعة حفاظاً على صحتهم وسلامتهم

الرئيس العام لشؤون الحرمين يدعو المعتمرين القادمين من الخارج للتقيد بالإجراءات الاحترازية في الحرمين الشريفين انطلاقاً من مقاصد الشريعة حفاظاً على صحتهم وسلامتهم
http://almnatiq.net/?p=917392
المناطق - واس

دعا معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس المعتمرين القادمين من الخارج التقيد بالإجراءات الاحترازية في الحرمين الشريفين حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وذلك تزامناً مع المرحلة الثالثة من موسم العمرة.
وأكد معاليه أن الرئاسة تعمل على تهيئة الأجواء المثالية وتفعيل الخطط الصحية والإرشادية والتوجيهية لضمان آداء المعتمرين والمصلين لعبادتهم بكل يسر وسهولة وذلك وفق تطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله-.
وأكد الشيخ السديس على أهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لضمان سلامة المعتمرين والمصلين في المسجد الحرام والمسجد النبوي من فيروس كورونا وذلك انطلاقاً من مقاصد الشريعة الإسلامية التي تدعو للحفاظ على النفس البشرية ودرء المفاسد وجلب المصالح.
ورفع معاليه أكف الدعاء لله سبحانه وتعالى أن يتقبل من المعتمرين والمصلين مناسكهم وشعائرهم وأن يجزي خام الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين خير الجزاء على ما يقدمانه من دعم وعناية بالحرمين الشريفين وقاصديهما.

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