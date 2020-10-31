احدث الأخبار

تطبيق «تَنْقل».. لحجز العربات إلكترونياً في المسجد الحرام
أبرز المواد
 كورونا عالميا.. أكثر من 18 ألف إصابة جديدة في روسيا
أبرز المواد
 الكشافة تُطلق المرحلة الــ 13 من المشروع الكشفي لنظافة البيئة وحمايتها
منطقة الرياض
 أكثر من 18 ألف مستفيد من عيادات ” تطمن ” في حفر الباطن
المنطقة الشرقية
 الرئيس العام لشؤون الحرمين يدشن تطبيق (تَنْقل) لحجز العربات إلكترونياً بالمسجد الحرام
منطقة مكة المكرمة
 “البيئة” تنفذ حملة واسعة ضد الاحتطاب وتصادر 39 طنًا وتزيل (56) مصنعًا للفحم بعدة مناطق
أبرز المواد
 أمير منطقة تبوك يغادر شرم الشيخ
منطقة تبوك
 الرئيس العام لشؤون الحرمين يدعو المعتمرين القادمين من الخارج للتقيد بالإجراءات الاحترازية في الحرمين الشريفين انطلاقاً من مقاصد الشريعة حفاظاً على صحتهم وسلامتهم
أبرز المواد
 عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة : أعداد كبيرة ترغب بأداء مناسك العمرة من جميع أنحاء العالم
أبرز المواد
 بلدية تيماء تواصل صيانة المسطحات الخضراء ومعالجة التشوه البصري
منطقة تبوك
 مساعدة روحاني تصف المتظاهرين بالإرهابيين.. وتبرر قتلهم
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة
أبرز المواد
تطبيق «تَنْقل».. لحجز العربات إلكترونياً في المسجد الحرام

تطبيق «تَنْقل».. لحجز العربات إلكترونياً في المسجد الحرام

أبرز المواد
كورونا عالميا.. أكثر من 18 ألف إصابة جديدة في روسيا

كورونا عالميا.. أكثر من 18 ألف إصابة جديدة في روسيا

أبرز المواد
الكشافة تُطلق المرحلة الــ 13 من المشروع الكشفي لنظافة البيئة وحمايتها

الكشافة تُطلق المرحلة الــ 13 من المشروع الكشفي لنظافة البيئة وحمايتها

منطقة الرياض
أكثر من 18 ألف مستفيد من عيادات ” تطمن ” في حفر الباطن

أكثر من 18 ألف مستفيد من عيادات ” تطمن ” في حفر الباطن

المنطقة الشرقية

الكشافة تُطلق المرحلة الــ 13 من المشروع الكشفي لنظافة البيئة وحمايتها

الكشافة تُطلق المرحلة الــ 13 من المشروع الكشفي لنظافة البيئة وحمايتها
http://almnatiq.net/?p=917412
الرياض - مبارك الدوسري

دشن نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد اليوم افتراضياً, المرحلة الثالثة عشرة من المشروع الكشفي الوطني لنظافة البيئة وحمايتها، بحضور مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض الدكتور ماجد بن عبدالعزيز الفراج ، وأمين عام جمعية الكشافة الدكتور صالح بن رجاء الحربي. 

وأكد الفهد في كلمة له في حفل التدشين أن المشروع الكشفي الذي اطلقته الجمعية عام 1430هـ، أتى ثماره داخل المملكة وخارجها كأحد التجارب الناجحة في المجال البيئي، واستطاع أن ينمو وينتشر في جميع انحاء المملكة، كما استطاعت الجمعية ومن خلال الشراكة مع وزارة البيئة والمياه والزراعة ، ومع الجمعيات المجتمعية ذات النفع العام التي تهتم بالبيئة أن تساهم في تحقيق استدامة البيئة ، مًشيراً الى أن المشروع سجل حضوراً لافتاً في المشروع الكشفي العالمي رسل السلام كون البيئة أحد أهم مجالاته. 

والقى خلال الاحتفاء الدكتور ماجد الفراج كلمة شكر فيها الجمعية على اهتمامها بالشأن البيئي ، واشار الى أن الجمعية من خلال هذا المشروع تعمل في خطوط متوازية مع جهود الوزارة في هذا الشأن من أجل تحسين جودة الحياة  وزيادة الرقعة الخضراء، وتعزيز دور الأفراد في المحافظة على البيئة في العديد من الإجراءات والسلوكيات ، من خلال العديد من المبادرات ومن اهمها التوعية  بأهمية البيئة ، ومخاطر الرعي والاحتطاب الجائر ومكافحة التصحر. 

قُدم بعد ذلك فلم وثائقي عن المشروع منذ انطلاقته قبل 13 عاماً ، ثم شارك عددٍ من أفراد الأسرة الكشفية بممارسة الزراعة في نقل افتراضي مباشر من حدائق منازلهم ، القى بعد ذلك الأمين العام للجمعية الدكتور صالح الحربي كلمة اشار فيها الى أن المشروع يعمل نحو تحقيق الاستدامة البيئية في إطار تشريعي وتنظيمي، يساعد في المحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية، وقد استطاع أن يثبت نفسه كأحد أبرز المشاريع على المستوى الكشفي العالمي ، حيث تم عرضه في كثير من المحافل العربية والعالمية .  

واختتم الحفل بإعلان اسماء القطاعات والادارات والمكاتب والفرق الكشفية الفائزة بمستويات المشروع في نسخته الثانية عشرة .   

 

روابط ذات صلة

“البيئة” تنفذ حملة واسعة ضد الاحتطاب وتصادر 39 طنًا وتزيل (56) مصنعًا للفحم بعدة مناطق

“البيئة” تنفذ حملة واسعة ضد الاحتطاب وتصادر 39 طنًا وتزيل (56) مصنعًا للفحم بعدة مناطق
الصحة: تسجيل (402) حالات مؤكدة جديدة لفايروس كورونا، وإجمالي الحالات المؤكدة (347282) حالة

الصحة: تسجيل (402) حالات مؤكدة جديدة لفايروس كورونا، وإجمالي الحالات المؤكدة (347282) حالة
منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ 25 مقيماً لقاء تبرع كل منهم بدمه (عشر مرات)

منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ 25 مقيماً لقاء تبرع كل منهم بدمه (عشر مرات)

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*