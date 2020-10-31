احدث الأخبار

الشرطة الفرنسية: تعرض قس لإطلاق نار في ليون وهروب المشتبه فيه
أبرز المواد
 انطلاق المؤتمر الدولي الأول لتكنولوجيا علم الأعصاب الخميس المقبل
أبرز المواد
 الريال يقسو على هويسكا برباعية في الدوري الأسباني
أبرز المواد
 تطبيق «تَنْقل».. لحجز العربات إلكترونياً في المسجد الحرام
أبرز المواد
 كورونا عالميا.. أكثر من 18 ألف إصابة جديدة في روسيا
أبرز المواد
 الكشافة تُطلق المرحلة الــ 13 من المشروع الكشفي لنظافة البيئة وحمايتها
منطقة الرياض
 أكثر من 18 ألف مستفيد من عيادات ” تطمن ” في حفر الباطن
المنطقة الشرقية
 الرئيس العام لشؤون الحرمين يدشن تطبيق (تَنْقل) لحجز العربات إلكترونياً بالمسجد الحرام
منطقة مكة المكرمة
 “البيئة” تنفذ حملة واسعة ضد الاحتطاب وتصادر 39 طنًا وتزيل (56) مصنعًا للفحم بعدة مناطق
أبرز المواد
 أمير منطقة تبوك يغادر شرم الشيخ
منطقة تبوك
 الرئيس العام لشؤون الحرمين يدعو المعتمرين القادمين من الخارج للتقيد بالإجراءات الاحترازية في الحرمين الشريفين انطلاقاً من مقاصد الشريعة حفاظاً على صحتهم وسلامتهم
أبرز المواد
 عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة : أعداد كبيرة ترغب بأداء مناسك العمرة من جميع أنحاء العالم
أبرز المواد
الشرطة الفرنسية: تعرض قس لإطلاق نار في ليون وهروب المشتبه فيه

الشرطة الفرنسية: تعرض قس لإطلاق نار في ليون وهروب المشتبه فيه

أبرز المواد
انطلاق المؤتمر الدولي الأول لتكنولوجيا علم الأعصاب الخميس المقبل

انطلاق المؤتمر الدولي الأول لتكنولوجيا علم الأعصاب الخميس المقبل

أبرز المواد
الريال يقسو على هويسكا برباعية في الدوري الأسباني

الريال يقسو على هويسكا برباعية في الدوري الأسباني

أبرز المواد
تطبيق «تَنْقل».. لحجز العربات إلكترونياً في المسجد الحرام

تطبيق «تَنْقل».. لحجز العربات إلكترونياً في المسجد الحرام

أبرز المواد

تطبيق «تَنْقل».. لحجز العربات إلكترونياً في المسجد الحرام

تطبيق «تَنْقل».. لحجز العربات إلكترونياً في المسجد الحرام
http://almnatiq.net/?p=917422
المناطق_مكة

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم (السبت)، تطبيق «تَنْقل»، والذي يؤفر للمعتمرين وقاصدي المسجد الحرام حجز العربات إلكترونياً.

ويتيح تطبيق «تَنْقل»، لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة من أداء مناسك العمرة بيسر واطمئنان، وذلك تماشياً مع عديد من الإجراءات الوقائية التي تعمل عليها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويعد تطبيق «تَنْقل» وسيلة سهلة لضيوف الرحمن للقيام بحجز العربات الكهربائية للطواف والسعى داخل المسجد الحرام، كما يسهل التطبيق عملية شراء التذاكر إلكترونياً والحجز المسبق لتقليل التزاحم على نقاط بيع التذاكر وتسليم العربات مما يحقق التباعد الآمن بين المعتمرين، ويوفر أيضاً التطبيق للمستخدم إمكانية الدفع الائتمانية وكذلك الدفع عند الاستلام.

وستكون هذه الخدمة متاحة على مدار الساعة، وتتعامل مع الطلبات إلكترونياً بما يكفل التجاوب السريع معها.

وتتضمن إجراءات تقديم الطلب الخطوات التالية (تسجيل الاسم ورقم الهوية الوطنية للمواطن أو رقم سجل الإقامة للوافد ورقم الهاتف المحمول، ثم تعبئة رسالة التحقق الواردة إلى هاتف المستفيد، ثم تحديد الوقت والتاريخ وكذلك تحديد استخدام العربة (طواف – سعي – طواف وسعي)، ثم اختيار حجم العربة (مقعد – مقعدين) واختيار عربة بسائق أو بدون، ثم اختيار طريقة السداد (نقدي عند الاستلام – إلكتروني)، ثم تأكيد الحجز وستصل رسالة توضح تفاصيل الحجز وتوجد خاصية إلغاء الحجز).

ولتحميل التطبيق والحجز الدخول على الرابط:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tanaqol.app.

روابط ذات صلة

الشرطة الفرنسية: تعرض قس لإطلاق نار في ليون وهروب المشتبه فيه

الشرطة الفرنسية: تعرض قس لإطلاق نار في ليون وهروب المشتبه فيه
انطلاق المؤتمر الدولي الأول لتكنولوجيا علم الأعصاب الخميس المقبل

انطلاق المؤتمر الدولي الأول لتكنولوجيا علم الأعصاب الخميس المقبل
الريال يقسو على هويسكا برباعية في الدوري الأسباني

الريال يقسو على هويسكا برباعية في الدوري الأسباني

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*