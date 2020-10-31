الريال يقسو على هويسكا برباعية في الدوري الأسباني

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انتزع فريق ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، مؤقتا، بفوزه على ضيفه هويسكا 4 / 1، اليوم السبت، في الجولة الثامنة من مسابقة الدوري.

وتقدم ريال مدريد بهدف سجله إدين هازارد في الدقيقة 40، وأضاف كريم بنزيمة الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، وأضاف فيديريكو فالفيردي الهدف الثالث للريال في الدقيقة 54، ثم سجل هويسكا هدفه الوحيد في الدقيقة 74 عن طريق ديفيد فيريرو، قبل أن يختتم بنزيمة أهداف الريال بتسجيل الهدف الثاني له والرابع للريال في الدقيقة الاخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 16 نقطة في صدارة الترتيب، مؤقتا، انتظارا لما ستسفر عنه بقية المباريات، فيما توقف رصيد هويسكا عند خمس نقاط في المركز الثامن عشر.

وبهذا الفوز، استعاد الريال توازنه بعد تعادله أمام بوروسيا مونشنجلادباخ 2/2 يوم الثلاثاء الماضي في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

وأصبح هذا الفوز هو الخامس للريال في الدوري هذا الموسم مقابل التعادل في مباراة والخسارة في مثلها، علما بأن له مباراة مؤجلة، فيما أصبحت هذه الخسارة هي الثالثة لهويسكا مقابل التعادل في خمس مباريات.