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انطلاق المؤتمر الدولي الأول لتكنولوجيا علم الأعصاب الخميس المقبل

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برعاية الأمير تركي بن طلال

انطلاق المؤتمر الدولي الأول لتكنولوجيا علم الأعصاب الخميس المقبل

انطلاق المؤتمر الدولي الأول لتكنولوجيا علم الأعصاب الخميس المقبل
http://almnatiq.net/?p=917424
المناطق_الرياض

تحت رعاية الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير ، تنطلق الخميس المقبل أعمال المؤتمر الدولي الأول للتكنولوجيا في علم الأعصاب عبر الاتصال المرئي ، وذلك خلال الفترة من 5-7 نوفمبر 2020م.
ويجمع المؤتمر نخبة من الخبراء الدوليين والمحليين الرائدين في مجال علم الأعصاب للحديث عن التطورات العلمية في تكنولوجيا الأعصاب، وتعزيز المعرفة العلمية حول ذلك العلم من خلال إقامة ورش العمل المتنوعة والنشاطات العلمية والتقنية، وتحفيز التعاون العلمي بين المتخصصين.

و سيشارك في المؤتمر عدد من الباحثين والمتخصصين في علوم الأعصاب من أطباء وأخصائيين واستشاريين، بالإضافة إلى المتخصصين في الذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية، وخبراء الصناعة وأخصائيي التغذية وطلاب الأعصاب والعلاج الطبيعي.

ومن جانبه ثمن رئيس المؤتمر استشاري المخ والأعصاب الدكتور فهد القريشه رعاية أمير منطقة عسير للمؤتمر، الذي يسعى إلى التعريف بعلم الأعصاب والنقلة النوعية التي شهدتها تكنولوجيا طب الأعصاب في المملكة، في ظل ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من رعاية واهتمام لكافة الخدمات الصحية والعلاجية على مستوى مناطق المملكة، إلى جانب السعي في تذليل كافة الصعوبات التي تواجه الأطباء في معالجة المرضى، والعمل على تفعيل استخدام الذكاء الاصطناعي في علاج المرضى والاستفادة من التقنيات الحديثة في التشخيص والمعالجة.

وأشار القريشة إلى أنه سيشارك في جلسات المؤتمر عدد من المتخصصين في طب الأعصاب الذين سبقت لهم التجربة في أفكار علمية حديثة أثبتت نجاحاتها ، داعيًا المتخصصين و طلاب الجامعات والكليات إلى التسجيل عبر موقع المؤتمر والمشاركة فيه عبر الرابط الالكتروني
( https://register.icotinconf.com/ )
لإثراء معارفهم بكل جديد عن تكنولوجيا علوم الأعصاب وتذليل العقبات التي تواجه الأطباء في معالجة المرضى.

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