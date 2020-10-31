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كورونا عالميا.. أكثر من 18 ألف إصابة جديدة في روسيا

كورونا عالميا.. أكثر من 18 ألف إصابة جديدة في روسيا
http://almnatiq.net/?p=917427
المناطق_الرياض

ما زالت الأرقام و الأحداث و الإجراءات تتوالى عالميا بشأن فيروس كورونا المستجد، و الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية ليصبح صداعا في رأس العالم

وفي آخر التطورات، سجلت السلطات الصحية الروسية أكثر من 18 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي في روسيا اليوم السبت، في تقريرها اليومي، عن رصد 18140 إصابة جديدة بالوباء، مقابل 18283 إصابة في اليوم السابق (ما كان أكبر زيادة يومية منذ بداية الجائحة)، مشيرة إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 24.3% من المرضى الجدد.

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