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بثنائية ” قوميز” في مرمى ضمك.. الهلال يحكم القبضة على الصدارة

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بثنائية ” قوميز” في مرمى ضمك.. الهلال يحكم القبضة على الصدارة

بثنائية ” قوميز” في مرمى ضمك.. الهلال يحكم القبضة على الصدارة
http://almnatiq.net/?p=917438
المناطق_الرياض

أعاد المحترف الفرنسي في صفوف الهلال “قوميز” فريقه إلى الصدارة مجدداً، بعد أن جدد علاقته بزيارة الشباك، ومن خلال هدفيه في مرمى ضمك 2/0، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت، على أرض ملعب الأمير فصل بن فهد بالرياض، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم ، جولة “رئاسة العشرين”.

بتلك النتيجة قفز الهلال للمركز الأول برصيد 7 نقاط، فيما بقي ضمك بدون نقاط في المركز الأخير .

الشوط الأول انتهى لصالح الهلال بهدف الفرنسي “قوميز” عند الدقيقة 17، بعد استثماره لعرضية البيروفي “كاريو”.

حاول ضمك تعديل النتيجة لكن العارضة الزرقاء تعاطفت مع تسديدة محمد عطية عند الدقيقة 40.

في الشوط الثاني وتحديداً عند الدقيقة 60 أضاف “قوميز” الهدف الثاني للهلال، بعد عرضية مثالية وصلته من محمد البريك.

زاد لاعب ضمك إبراهيم الشنيحي أوجاع ضمك عند الدقيقة 80 بعد خروجه بالبطاقة الحمراء إثر مخاشنته مدافع الهلال “جحفلي” .

في الدقيقة 85 منح المدير الفني للهلال اللاعب الأرجنتيني “فييتو” فرصة المشاركة كظهور أول مع الأزرق.

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