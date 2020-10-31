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جولة التسجيل بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور تنطلق غداً في سكاكا

جولة التسجيل بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور تنطلق غداً في سكاكا

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جولة التسجيل بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور تنطلق غداً في سكاكا

جولة التسجيل بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور تنطلق غداً في سكاكا
http://almnatiq.net/?p=917460
المناطق_الجوف

يبدأ غداً تسجيل الراغبين بالمشاركة في النسخة الثالثة لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، في مدينة سكاكا لمدة يومين (1و2 نوفمبر) في نادي العروبة الرياضي.
ويشمل التسجيل مسابقتي المزاين والملواح، استعداداً لانطلاق المهرجان في 28 من شهر نوفمبر المقبل، على أرض مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بملهم شمال مدينة الرياض.
ومن المقرر أن تنتقل عمليات التسجيل بعد ذلك، وفق ما أعلن نادي الصقور السعودي المنظم للمهرجان، إلى مدينة ينبع في الرابع من نوفمبر بمقر نادي المجد الرياضي، ثم جدة في مركز النادر للصقور يومي السادس والسابع، ثم القصيم بمركز النايفة للصقور يومي الثامن والتاسع، فيما يختتم التسجيل بأرض المهرجان خلال الفترة من 9 إلى 21 نوفمبر.
وأوضح نادي الصقور السعودي أن أنواع الصقور المسموح بتسجيلها في مسابقة الملواح (الدعو 400 متر) هي الحر، والشاهين، وجير بيور، وجير شاهين، وجير تبع، وقرموشة جير، بفئاتها العمرية (فرخ وقرناس)، فيما ستكون الأنواع والفئات المسموح بتسجيلها في مسابقة المزاين هي: “حر من حر فرخ ـ قرناس وجير بيور، وشاهين بحري، وحر بيتي، وحر أسود أدهم قرناس، وحر إنتاج محلي فرخ.
ويأتي مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في إطار حرص القيادة الرشيدة، وسعيها الدائم للحفاظ على موروث الآباء والأجداد، ودعم الأنشطة الثقافية والحضارية وتثقيف الأبناء بتاريخ هذه الهواية العريقة، وما يرتبط بها من قيم وعادات أصيلة. مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية الواردة في البروتوكولات الوقائية الصادرة عن وزارة الصحة والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها (وقاية)؛ لضمان سلامة الزوار والمشاركين.

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