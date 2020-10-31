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الطائف: القبض على رجل وفتاة هددا العامة بسلاح ناري

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الطائف: القبض على رجل وفتاة هددا العامة بسلاح ناري

الطائف: القبض على رجل وفتاة هددا العامة بسلاح ناري
http://almnatiq.net/?p=917461
المناطق_الطائف

صرّح المُتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه قائد دراجة نارية وترافقه فتاة أثناء تجولهما في أحد الطرق العامة، وقيام الفتاة بإشهار سلاح ناري (مسدس) كان بحوزتها على أحد سالكي الطريق، فقد باشرت الجهات الأمنية بشرطة محافظة الطائف إجراءات الاستدلال والضبط وتمكنت – بفضل الله – من تحديد هوية المتهمين والقبض عليهما وهما (مواطن ومواطنة في العقد الثاني والثالث من العمر)، وقد جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة وفق نظام الإجراءات الجزائية

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