صحة بيشة تختتم حملة سرطان الثدي والأيام العالمية لشهر أكتوبر 2020م

اختتمت “صحة بيشة” حملة سرطان الثدي والأيام العالمية لشهر أكتوبر 2020م، وذلك بحديقة الملك عبدالله الجنوبية بمحافظة بيشة.

وتضمنت الحملة مشاركة العديد من الأركان التوعوية ومنها: ركن سرطان الثدي، وهشاشة العظام، والسمنة، والصحة النفسية،البصر، والطفل الخديج، وعيادة التدخين، والانفلونزا الموسمية، وركن توعوي عن فيروس كورونا، واحتوت على توزيع وسائل ومطويات تثقيفية للحضور، والتعريف لهم بأهداف الحملة وطرق الوقاية منها.

وقد شارك في الفعالية كل من: قطاع صحي المدينة، والقطاع الصحي الجنوبي، ومستشفى الولادة والأطفال، ومستشفى الملك عبدالله، ومستشفى الصحة النفسية والرعاية المديدة، وكلية الطب، وفريق بصمة بيشة التطوعي، وأيضاً فريق الهمة التطوعي الصحي بصحة بيشة.

وأوضح المـتحـدث الـرسمي لـصحة بيشة

أ.حـزام الـقحطـاني بـأن هذه الحملة تأتي تواصلاً للـجهود التوعوية التي تقوم بـهـا “صحة بيشة” للحفاظ على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع وتعزيز أنماط الحياة لدى الجميع ، كما أن أهمية تفعيل مثل هذه الأيام العالمية ماهي إلا فرصة للوصول إلى أفراد المجتمع وبث الوعي الصحي بينهم.