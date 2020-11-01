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مطار الملك عبدالعزيز جاهز لاستقبال أولى رحلات العمرة القادمة إلى المملكة غداً

مطار الملك عبدالعزيز جاهز لاستقبال أولى رحلات العمرة القادمة إلى المملكة غداً
http://almnatiq.net/?p=917487
المناطق - الرياض

يستقبل مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، مساء غدٍ الأحد أولى الرحلات القادمة من خارج المملكة لأداء مناسك العمرة، بعد صدور الموافقة الكريمة على السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيًا، مع اتخاذ الإجراءات و”البروتوكولات” الصحية المعنية بمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
يأتي ذلك بعد أن استكملت الهيئة العامة للطيران المدني استعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين إلى المملكة جواً لأداء مناسك العمرة والزيارة، إذ عكفت على إعداد خطة تشغيلية متكاملة، تعنى بهذا الشأن، مع الاهتمام بتقديم أرقى الخدمات اللازمة لهم في مختلف مرافق المطار، بما يضمن راحتهم وصحتهم.
وفي هذا الإطار عملت الهيئة على توفير مختلف التسهيلات والخدمات التي يحتاجها ضيوف الرحمن، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة العاملة بالمطار، وذلك تنفيذاً لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، القاضية بتوفير أقصى درجات الراحة والوقاية لضيوف الرحمن، وسط حرص كبير على تطبيق التدابير الوقائية و”البروتوكولات” الصحية الخاصة بهذه المرحلة، وتوفير كل ما من شأنه تمكينهم من أداء مناسكهم بيسر وخشوع.
ووفرت الهيئة الأجهزة واللوازم والأطقم الطبية المخصصة لفحص المسافرين القادمين للمملكة، إلى جانب ترتيبات تضمن خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بناء على تحليل حديث من جهات موثوقة ومعتمدة في الدول القادم منها المعتمرون، بحيث لا يتجاوز وقت إجرائهم للفحص 72 ساعة منذ لحظة وصولهم إلى المطار، والالتزام بالنزول التدريجي للركّاب من الطائرة، واستخدام 50% فقط من الطاقة التشغيلية لجسر الإركاب، والالتزام بلبس الكمامات، وتوفير أجهزة التعقيم عند أول نقطة دخول لصالة المطار وفي جميع أرجاء المطار، وإلزام المسافرين بالتعقيم من خلال الأجهزة المتوفرة، وتوفير مناطق للعزل الصحي، بالإضافة إلى تطبيق التباعد الجسدي من خلال الوقوف على الملصقات الإرشادية التي توضح مكان وقوف كل مسافر في جميع أماكن الانتظار والمسارات في صالة المطار، وفي منطقة استلام الأمتعة يلتزم الجميع بالوقوف على الملصقات الإرشادية في منطقة الانتظار وفي مناطق التجمعات.

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