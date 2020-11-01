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المنتخب السعودي تحت 16 عامًا يختتم معسكر الدمام بثمانية أهداف في شباك البحرين

المنتخب السعودي تحت 16 عامًا يختتم معسكر الدمام بثمانية أهداف في شباك البحرين
http://almnatiq.net/?p=917489
المناطق - الرياض

تغلّب المنتخب السعودي تحت 16 عامًا على ضيفه منتخب البحرين بنتيجة 8-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب نادي القادسية، في ختام المعسكر الإعدادي بمدينة الدمام، الذي جاء ضمن إطار البرنامج الإعدادي لكأس آسيا تحت 16 عامًا 2020 في البحرين.
وجاءت أهداف المنتخب عن طريق اللاعبين: عبدالعزيز العليوة عند الدقائق (19-30)، صالح برناوي (28)، علي عبدالرؤوف (45)، ماجد الخليفة (53، 58)، وليد عياش (65)، ونواف الغليميش (78).
ودخل المدير الفني عبدالوهاب الحربي اللقاء بقائمة مكونة من: مهند اليحيى في حراسة المرمى، وصالح برناوي، وسعود التمبكتي، وعبدالمجيد العنزي، ووليد عياش، وصهيب الزيد، وفيصل العبدالواحد، وعبدالله الزيد، وخالد مجرشي، وعبدالعزيز العليوة، ومهند براح.

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