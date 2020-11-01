شبح كورونا .. بريطانيا تعلن إغلاق عام لمدة أربعة أسابيع

المناطق - الرياض

أعلنت بريطانيا اليوم فرض إغلاق عام في البلاد لمدة أربعة أسابيع ابتداءً من الخميس القادم وحتى 2 ديسمبر المقبل للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون في مؤتمر صحفي متلفز: “بدون الإجراءات والتدابير الجديدة، يمكننا أن نرى عدد الوفيات في هذا البلد يصل إلى عدة آلاف في اليوم”، آملاً في التوصل إلى لقاح العام المقبل.