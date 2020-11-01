أعلنت بريطانيا اليوم فرض إغلاق عام في البلاد لمدة أربعة أسابيع ابتداءً من الخميس القادم وحتى 2 ديسمبر المقبل للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.
وقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون في مؤتمر صحفي متلفز: “بدون الإجراءات والتدابير الجديدة، يمكننا أن نرى عدد الوفيات في هذا البلد يصل إلى عدة آلاف في اليوم”، آملاً في التوصل إلى لقاح العام المقبل.
شبح كورونا .. بريطانيا تعلن إغلاق عام لمدة أربعة أسابيع
أعلنت بريطانيا اليوم فرض إغلاق عام في البلاد لمدة أربعة أسابيع ابتداءً من الخميس القادم وحتى 2 ديسمبر المقبل للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.
التعليقات (٠) اضف تعليق