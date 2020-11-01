شبح كورونا .. بريطانيا تعلن إغلاق عام لمدة أربعة أسابيع

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كورونا
http://almnatiq.net/?p=917492
المناطق - الرياض

أعلنت بريطانيا اليوم فرض إغلاق عام في البلاد لمدة أربعة أسابيع ابتداءً من الخميس القادم وحتى 2 ديسمبر المقبل للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.
وقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون في مؤتمر صحفي متلفز: “بدون الإجراءات والتدابير الجديدة، يمكننا أن نرى عدد الوفيات في هذا البلد يصل إلى عدة آلاف في اليوم”، آملاً في التوصل إلى لقاح العام المقبل.

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