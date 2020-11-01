احدث الأخبار

برشلونة على حافة الإفلاس
أبرز المواد
 شبح كورونا .. بريطانيا تعلن إغلاق عام لمدة أربعة أسابيع
أبرز المواد
 المنتخب السعودي تحت 16 عامًا يختتم معسكر الدمام بثمانية أهداف في شباك البحرين
أبرز المواد
 مطار الملك عبدالعزيز جاهز لاستقبال أولى رحلات العمرة القادمة إلى المملكة غداً
أبرز المواد
 دراسة تكشف ما فعلتهُ كورونا بصحة الناس النفسية
أبرز المواد
 خبراء يكشفون أسوأ الكمامات.. ويحددون شروط الوقاية
أبرز المواد
 قمة الفكر (T20) تناقش موضوعات البيئة والمناخ والتنمية الاقتصادية والمالية في يومها الأول
أبرز المواد
 صحة بيشة تختتم حملة سرطان الثدي والأيام العالمية لشهر أكتوبر 2020م
أبرز المواد
 الطائف: القبض على رجل وفتاة هددا العامة بسلاح ناري
أبرز المواد
 شؤون الحرمين ترفع الطاقة التشغيلية بنسبه 100% لموائمة متطلبات المرحلة الثالثة للعمرة
أبرز المواد
 التعليم: الوزارة مستمرة في استقبال مشاركات مسابقة مدرستي.. وتنشر 41 ألف محتوى في “حسابات التواصل”
أبرز المواد
 جولة التسجيل بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور تنطلق غداً في سكاكا
أبرز المواد
برشلونة على حافة الإفلاس

برشلونة على حافة الإفلاس

أبرز المواد
شبح كورونا .. بريطانيا تعلن إغلاق عام لمدة أربعة أسابيع

شبح كورونا .. بريطانيا تعلن إغلاق عام لمدة أربعة أسابيع

أبرز المواد
المنتخب السعودي تحت 16 عامًا يختتم معسكر الدمام بثمانية أهداف في شباك البحرين

المنتخب السعودي تحت 16 عامًا يختتم معسكر الدمام بثمانية أهداف في شباك البحرين

أبرز المواد
مطار الملك عبدالعزيز جاهز لاستقبال أولى رحلات العمرة القادمة إلى المملكة غداً

مطار الملك عبدالعزيز جاهز لاستقبال أولى رحلات العمرة القادمة إلى المملكة غداً

أبرز المواد

برشلونة على حافة الإفلاس

برشلونة على حافة الإفلاس
http://almnatiq.net/?p=917495
المناطق - الرياض

تتوالى مشاكل نادي برشلونة الإسباني، وآخرها احتمالية إعلان إفلاس النادي الكتالوني، في حال لم يخفض رواتب لاعبي الفريق بقيمة 190 مليون يورو.

ووفقا لإذاعة برشلونة “راك 1″، فإن النادي الإسباني العريق قد يعلن إفلاسه رسميا، إن لم سنجح بتخفيض رواتب اللاعبين بقيمة 190 مليون يورو، بحلول يوم الخميس المقبل.

وبدأت المفاوضات بين محامين ممثلين للنادي، وآخرين ممثلين للاعبين، الجمعة، لبحث فكرة تخفيض رواتب اللاعبين في الأيام المقبلة.

ووفقا لصحيفة “أس”، فإن برشلونة يسابق الزمن لتخفيض رواتب اللاعبين بنسبة 30 بالمئة بحلول الخميس، أو مواجهة خطر إعلان الإفلاس رسميا في يناير المقبل.

وكشف الرئيس المؤقت للنادي كارليس توسكيت صعوبة الموقف: “قلقنا الرئيسي في برشلونة هو موقف النادي المالي. لقد أضرت جائحة فيروس كورونا ببرشلونة بشكل كبير”.

وأضاف: “النادي يعتمد بشكل رئيسي على السياحة، وكل الدخل القادم من هذا القطاع حرمنا منه الآن، الوضع غير مريح أبدا”.

وكان رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو قد أعلن استقالته من رئاسة النادي الأسبوع الماضي، بعد فترة “مظلمة” في الفريق، أبرم خلالها عددا من الصفقات الفاشلة، واتخذ قرارات إدارية مثيرة للجدل.

ويمثل قائد الفريق ليونيل ميسي “العبء الأكبر” للنادي ماديا، بسبب راتبه السنوي المرتفع الذي يتجاوز الـ30 مليون يورو، كما أن عدم تجديد عقده مع الفريق سيجبر الفريق على دفع مبلغ ضخم مكافأة لخدمته.

روابط ذات صلة

شبح كورونا .. بريطانيا تعلن إغلاق عام لمدة أربعة أسابيع

شبح كورونا .. بريطانيا تعلن إغلاق عام لمدة أربعة أسابيع
المنتخب السعودي تحت 16 عامًا يختتم معسكر الدمام بثمانية أهداف في شباك البحرين

المنتخب السعودي تحت 16 عامًا يختتم معسكر الدمام بثمانية أهداف في شباك البحرين
مطار الملك عبدالعزيز جاهز لاستقبال أولى رحلات العمرة القادمة إلى المملكة غداً

مطار الملك عبدالعزيز جاهز لاستقبال أولى رحلات العمرة القادمة إلى المملكة غداً

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*