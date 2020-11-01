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بيع الشركة المالكة لـ”باسكن روبنز” بـ 8.8 مليار دولار

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بيع الشركة المالكة لـ”باسكن روبنز” بـ 8.8 مليار دولار

بيع الشركة المالكة لـ”باسكن روبنز” بـ 8.8 مليار دولار
http://almnatiq.net/?p=917501
المناطق - الرياض

أعلنت شركة “إنسباير براندز” للمطاعم، الجمعة، أنها ستشتري “دانكن براندز” المالكة لسلسلتي “دانكن دوناتس” و”باسكن روبنز”، مقابل 8,8 مليارات دولار.

وقالت الشركة في بيان، إن قيمة الصفقة تصل إلى 11,3 مليار دولار، مع احتساب الديون المترتبة على “دانكن براندز”، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وتملك “إنسباير براندز” سلاسل مطاعم “أربيز” و”بافالو وايلد وينغز” و”سونيك درايف إن” و”جيمي جونز”.

وتعرف مقاهي “دانكن دوناتس” التي أنشئت سنة 1950 في ولاية ماساتشوستس شمال شرقي الولايات المتحدة، بمجموعتها المتنوعة من كعك “الدوناتس”، إضافة إلى تقديمها أنواعا مختلفة من القهوة وشطائر الفطور.

أما “باسكن روبنز” فقد بدأت العمل سنة 1945 في كاليفورنيا، وتشتهر بتقديمها 31 نكهة من المثلجات “آيس كريم”. وتدير العلامتان التجاريتان أكثر من 20 ألف نقطة توزيع في أكثر من 60 دولة.

وقد عانت الشركتان تبعات جائحة “كوفيد-19″، وما نتج عنها من إغلاق موقت أو دائم للمتاجر، إذ انخفض حجم مبيعات المجموعة الأم بنسبة 6 بالمئة في المجموع خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020.

وكانت “دانكن براندز” التابعة سابقا لمجموعة “آلايد دوميك”، قد بيعت في سنة 2005 لمجموعة “برنو ريكار” الفرنسية المصنعة للمشروبات الكحولية، التي أعادت بيعها في العام التالي مقابل 2,4 مليار دولار إلى ثلاثة صناديق استثمارية هي “باين كابيتال” و”كارلايل” و”توماس لي”.

ومع إضافة “دانكن دوناتس”، ستدير “إنسباير براندز” أكثر من 31 ألفا و600 مطعم يصل مجموع مبيعاتها إلى 26 مليار دولار، يعمل فيها 600 ألف موظف.

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