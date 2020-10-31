أمانة الشرقية تنفذ 1257 جولة رقابية وتسجل (28) مخالفة للتدابير الصحية وتكدس الأسواق المركزية خلال يومين

المناطق - فتحيه العبدالله

سجّلت أمانة المنطقة الشرقية (28) مخالفة، منها (18) مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بـ كوفيد19 في الأسواق والمراكز التجارية، و (10) مخالفات تكدس في الأسواق المركزية، جاء ذلك من خلال (1257) جولة رقابية قامت بها الأمانة، وجولتان مشتركة مع الجهات ذات العلاقة.

كما تم رفع (15.203) طن من النفايات، وإزالة (7656) متر مكعب من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة (9404) فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.

في حين تم غسل وتطهير وتعقيم (1512) موقعاً، بمشاركة (476) فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، وذلك باستخدام (295.199) لتراً من كمية المعقمات والمطهرات.

من جهته قال المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان أن الأمانة تقوم بمتابعة تطبيق كافة المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق للإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بشكل يومي، وذلك حسب خطة الأمانة وتفعيلها، وحصر ما يتم إنجازه.

ونوه بأن الأمانة تستقبل البلاغات على المخالفات الصحية والبلدية ومخالفات عدم التقيد بالإجراءات الوقائية والتدابير الصحية التي فرضتها وزارة الشؤون البلدية والقروية من خلال مركز940 لسلامة الجميع.