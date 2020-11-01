حقق الفارس السعودي مشاري الحربي كأس اللجنة الأولمبية العربية السعودية للفروسية ، في ختام منافسات البطولة ، التي أقيمت على ميدان مركز العيد للفروسية بالرياض على مدى ثلاثة أيام ، بمشاركة أكثر من 100 فارس و فارسة يمثلون 6 دول من مختلف القارات.
وتسلم الحربي كأس البطولة من صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية ، و بحضور الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله رئيس الاتحاد السعودي للفروسية ، بعد أن أنهى الشوط الختامي بزمن 74:78 ثانية وبدون أخطاء.
ونال الفارس سعد العجمي المركز الثاني بزمن 76:17 ثانية وبدون أخطاء ، بينما حقق الفارس عبدالله الشربتلي كأس المركز الثالث بأربعة أخطاء و بزمن 72.21 ثانية.
وقدم سمو الأمير فهد بن جلوي شكره للقيادة الرشيدة – أيدها الله – على دعمها اللامحدود للرياضة بشكل عام و رياضة الفروسية بشكل خاص في ظل متابعة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية.
وهنأ سموه الاتحاد السعودي للفروسية على نجاح البطولة ، مشدداً على القيم الثقافية و الرياضية لرياضة الفروسية كونها الرياضة التي شرفت المملكة من خلال تحقيقها لميداليتين أولمبيتين ، مؤكداً أن إقامة مثل هذة البطولات
يسهم في رفع كفاءة هذة الرياضة لاسيما أن المملكة مقبلة على استضافة كأس العالم للفروسية في العام 2024م.
الأمير فهد بن جلوي يتوج أبطال كأس الأولمبية السعودية للفروسية
حقق الفارس السعودي مشاري الحربي كأس اللجنة الأولمبية العربية السعودية للفروسية ، في ختام منافسات البطولة ، التي أقيمت على ميدان مركز العيد للفروسية بالرياض على مدى ثلاثة أيام ، بمشاركة أكثر من 100 فارس و فارسة يمثلون 6 دول من مختلف القارات.
التعليقات (٠) اضف تعليق