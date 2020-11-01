الأمير فهد بن جلوي يتوج أبطال كأس الأولمبية السعودية للفروسية

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حقق الفارس السعودي مشاري الحربي كأس اللجنة الأولمبية العربية السعودية للفروسية ، في ختام منافسات البطولة ، التي أقيمت على ميدان مركز العيد للفروسية بالرياض على مدى ثلاثة أيام ، بمشاركة أكثر من 100 فارس و فارسة يمثلون 6 دول من مختلف القارات.

وتسلم الحربي كأس البطولة من صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية ، و بحضور الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله رئيس الاتحاد السعودي للفروسية ، بعد أن أنهى الشوط الختامي بزمن 74:78 ثانية وبدون أخطاء.

ونال الفارس سعد العجمي المركز الثاني بزمن 76:17 ثانية وبدون أخطاء ، بينما حقق الفارس عبدالله الشربتلي كأس المركز الثالث بأربعة أخطاء و بزمن 72.21 ثانية.

وقدم سمو الأمير فهد بن جلوي شكره للقيادة الرشيدة – أيدها الله – على دعمها اللامحدود للرياضة بشكل عام و رياضة الفروسية بشكل خاص في ظل متابعة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية.

وهنأ سموه الاتحاد السعودي للفروسية على نجاح البطولة ، مشدداً على القيم الثقافية و الرياضية لرياضة الفروسية كونها الرياضة التي شرفت المملكة من خلال تحقيقها لميداليتين أولمبيتين ، مؤكداً أن إقامة مثل هذة البطولات

يسهم في رفع كفاءة هذة الرياضة لاسيما أن المملكة مقبلة على استضافة كأس العالم للفروسية في العام 2024م.