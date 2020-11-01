احدث الأخبار

رئيس اتحاد الرياضات الإلكترونية والذهنية يتوّج الفائزين في الدوري السعودي الإلكتروني Dota 2
أبرز المواد
 الأمير فهد بن جلوي يتوج أبطال كأس الأولمبية السعودية للفروسية
أبرز المواد
 أمانة الشرقية تنفذ 1257 جولة رقابية وتسجل (28) مخالفة للتدابير الصحية وتكدس الأسواق المركزية خلال يومين
المنطقة الشرقية
 أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على 8 مناطق
أبرز المواد
 برشلونة يتعادل مع ألافيس بعد “كارثة نيتو وبيكيه”
أبرز المواد
 إصابة المتحدث باسم أردوغان ووزير الداخلية التركي بكورونا
أبرز المواد
 العجز التجاري التركي يزيد 3 أضعاف في سبتمبر
أبرز المواد
 الأطباء يلاحظون هبوطا “غامضا” في حرارة جسم الإنسان
أبرز المواد
 بيع الشركة المالكة لـ”باسكن روبنز” بـ 8.8 مليار دولار
أبرز المواد
 جوتا ينقذ ليفربول في آخر 5 دقائق
أبرز المواد
 برشلونة على حافة الإفلاس
أبرز المواد
 شبح كورونا .. بريطانيا تعلن إغلاق عام لمدة أربعة أسابيع
أبرز المواد
رئيس اتحاد الرياضات الإلكترونية والذهنية يتوّج الفائزين في الدوري السعودي الإلكتروني Dota 2

رئيس اتحاد الرياضات الإلكترونية والذهنية يتوّج الفائزين في الدوري السعودي الإلكتروني Dota 2

أبرز المواد
الأمير فهد بن جلوي يتوج أبطال كأس الأولمبية السعودية للفروسية

الأمير فهد بن جلوي يتوج أبطال كأس الأولمبية السعودية للفروسية

أبرز المواد
أمانة الشرقية تنفذ 1257 جولة رقابية وتسجل (28) مخالفة للتدابير الصحية وتكدس الأسواق المركزية خلال يومين

أمانة الشرقية تنفذ 1257 جولة رقابية وتسجل (28) مخالفة للتدابير الصحية وتكدس الأسواق المركزية خلال يومين

المنطقة الشرقية
أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على 8 مناطق

أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على 8 مناطق

أبرز المواد

رئيس اتحاد الرياضات الإلكترونية والذهنية يتوّج الفائزين في الدوري السعودي الإلكتروني Dota 2

رئيس اتحاد الرياضات الإلكترونية والذهنية يتوّج الفائزين في الدوري السعودي الإلكتروني Dota 2
http://almnatiq.net/?p=917530
المناطق - واس

توج صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية اليوم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في الدوري السعودي الإلكتروني للعبة DOTA 2.
وحصل فريق 01ESPORTS على اللقب بعدما تفوق بواقع ٣ أشواط مقابل شوطين في نهائي الدوري على فريق Sudor الذي حل ثانياً وفِي المركز الثالث فريق Unbroken.
وهنأ سمو رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية الفريق الفائز وأصحاب المركزين الثاني والثالث راجيًا التوفيق للجميع في المنافسات القادمة ومواصلة تقديم العطاءات التي تعكس مكانة الرياضات الإلكترونية بالمملكة، مشيداً سموه بالالتزام والاحترافية اللذين ظهرا على أداء لاعبي الفرق المشاركة.
كما هنأ الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية تركي الفوزان الفرق الفائزة، راجياً حظاً أوفر للفرق في مشوارها المقبل من المنافسات المحلية أو الدولية.
وأعلن الاتحاد السعودي بنهاية الدوري الأول عن انطلاق الدوري السعودي الإلكتروني الثاني يوم الجمعة القادم بجوائز تصل إلى 670 ألف ريال سعودي ضمن جوائز الدوري السعودي الإلكتروني البالغة مليوني ريال.

روابط ذات صلة

الأمير فهد بن جلوي يتوج أبطال كأس الأولمبية السعودية للفروسية

الأمير فهد بن جلوي يتوج أبطال كأس الأولمبية السعودية للفروسية
أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على 8 مناطق

أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على 8 مناطق
برشلونة يتعادل مع ألافيس بعد “كارثة نيتو وبيكيه”

برشلونة يتعادل مع ألافيس بعد “كارثة نيتو وبيكيه”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*