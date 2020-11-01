رئيس اتحاد الرياضات الإلكترونية والذهنية يتوّج الفائزين في الدوري السعودي الإلكتروني Dota 2

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توج صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية اليوم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في الدوري السعودي الإلكتروني للعبة DOTA 2.

وحصل فريق 01ESPORTS على اللقب بعدما تفوق بواقع ٣ أشواط مقابل شوطين في نهائي الدوري على فريق Sudor الذي حل ثانياً وفِي المركز الثالث فريق Unbroken.

وهنأ سمو رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية الفريق الفائز وأصحاب المركزين الثاني والثالث راجيًا التوفيق للجميع في المنافسات القادمة ومواصلة تقديم العطاءات التي تعكس مكانة الرياضات الإلكترونية بالمملكة، مشيداً سموه بالالتزام والاحترافية اللذين ظهرا على أداء لاعبي الفرق المشاركة.

كما هنأ الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية تركي الفوزان الفرق الفائزة، راجياً حظاً أوفر للفرق في مشوارها المقبل من المنافسات المحلية أو الدولية.

وأعلن الاتحاد السعودي بنهاية الدوري الأول عن انطلاق الدوري السعودي الإلكتروني الثاني يوم الجمعة القادم بجوائز تصل إلى 670 ألف ريال سعودي ضمن جوائز الدوري السعودي الإلكتروني البالغة مليوني ريال.