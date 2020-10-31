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أمانة تبوك تنهي استعدادها لاستقبال الأمطار المُتوقًّع هطولها على المنطقة

أمانة تبوك تنهي استعدادها لاستقبال الأمطار المُتوقًّع هطولها على المنطقة

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أمانة تبوك تنهي استعدادها لاستقبال الأمطار المُتوقًّع هطولها على المنطقة

أمانة تبوك تنهي استعدادها لاستقبال الأمطار المُتوقًّع هطولها على المنطقة
http://almnatiq.net/?p=917536
المناطق- تبوك:

أكملت أمانة منطقة تبوك والبلديات التابعة لها استعداداتها للحالة المطرية المتوقعة – بمشيئة الله – على المنطقة خلال الأيام القادمة حيث اطلع أمين منطقة تبوك المهندس درويش بن علي آل محفوظ على خطة أمانة المنطقة التي اشتملت على جاهزية فرق وآليات الأمانة والإدارات المعنية فيها.
وقامت الأمانة بتجهيز 48 وايت شفط لتجمعات المياه و 26 معدة و 250 عامل استعداداً لأي طارئ لاقدّر الله وتفعيل التواصل والتنسيق مع الشركاء من الجهات الحكومية المتخصصة ومركز الأزمات والكوارث وفق خطة تضمنت الاستعداد الاستباقي للحالة المطرية ومتابعة درجة جاهزية وكفاءة شبكات تصريف مياه الأمطار وإجراءات الصيانة الدورية لمنافذ التصريف في الأنفاق والجسور والقنوات وإزالة أي عوائق فيها وتجهيز جميع الآليات والمعدات وفرق العمل الميدانية لتلافي أخطار الأمطار والسيول الناتجة عنها في جميع مدن ومحافظات المنطقة وذلك وفق خطط الطوارئ المعدة سابقاً التي تتضمن جمع بيانات دقيقة عن المواقع الأكثر عرضة لتجمعات مياه الأمطار وغير المخدومة بشبكات التصريف.
يذكر أن أمانة تبوك رفعت جاهزية مركز البلاغات 940 لاستقبال الملحوظات والشكاوى على مدار الساعة بالإضافة إلى تطبيق البلاغات الجغرافية وأرقام استقبال بلاغات “الواتس أب” وحسابات الأمانة عبر مواقع التواصل الاجتماعي كما تستقبل الملحوظات من مركز العمليات المشترك وتنقلها إلى فرق العمل في الميدان لمعالجتها على الفور.

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