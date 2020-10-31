“الأرصاد” : أمطار رعدية وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمنت نشاطًا للرياح السطحية وأمطارا رعدية وتدن في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظتي العلا والعيص .

وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهرًا حتى الساعة التاسعة مساءً .