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“الأرصاد” : أمطار رعدية وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

“الأرصاد” : أمطار رعدية وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
http://almnatiq.net/?p=917555
المناطق - واس

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمنت نشاطًا للرياح السطحية وأمطارا رعدية وتدن في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظتي العلا والعيص .
وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهرًا حتى الساعة التاسعة مساءً .

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