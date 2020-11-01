مدرب برشلونة يعترف: لدينا أزمة في الهجوم

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اعترف المدير الفني لبرشلونة رونالد كومان بأنه يشعر بالقلق من أداء خط هجوم فريقه، بعد تعادله 1-1 مع ديبورتيفو ألافيس، السبت، في الدوري الإسباني.

وفي آخر 3 لقاءات من الـ”ليغا”، تعرض برشلونة لخسارتين من خيتافي ثم ريال مدريد، قبل أن يتعادل مع ألافيس خارج ملعبه، ويقبع الفريق حاليا في المركز الثاني عشر برصيد 8 نقاط من 6 مباريات.

وجاء هدف التعادل لبرشلونة عن طريق أنطوان غريزمان، الذي استفاد من تمريرة “غير مقصودة” ليجد نفسه أمام مرمى ألافيس، أما زميلاه ليونيل ميسي وأنسو فاتي فلم يشكلا خطورة تذكر.

وسجل الثلاثي مجتمعين 6 أهداف في 6 مباريات بالدوري الإسباني هذا الموسم، وهو معدل قليل جدا من وجهة نظر المدرب الهولندي.

وقال كومان في مقابلة مع صحيفة “ماركا” عقب اللقاء: “أنا قلق من أداء الهجوم. ليست مسألة سلوك أو تركيز، لكنها مسألة التسجيل أمام المرمى”.

وتابع: “هذا حدث أمام يوفنتوس (الأسبوع الماضي في دوري أبطال أوروبا عندما فاز برشلونة بهدفين نظيفين) والليلة أيضا. بالإضافة إلى ذلك فقد أهدينا هدفا لألافيس”.

وكان كومان يشير إلى الهدف الذي سكن شباك برشلونة نتيجة خطأ مشترك بين الحارس نيتو والمدافع جيرارد بيكيه.

وأضاف المدير الفني: “لكن إن صنعنا فرصا كثيرة لا يمكن أن نتراجع بهذه الصورة. إن صنعت فرصا وسجلت هدفا واحدا فهذا ليس جيدا بما يكفي”.

وكان وصيف الدوري الإسباني تخلى عن خدمات نجم الهجوم لويس سواريز خلال الصيف الماضي، الذي انتقل إلى أتلتيكو مدريد الإسباني في صفقة مفاجئة.

ويستضيف برشلونة دينامو كييف الأوكراني، الأربعاء، في المرحلة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، قبل أن يواجه ريال بيتيس في “كامب نو” الأسبوع المقبل بالدوري المحلي.