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” الأرصاد” تنبه من هطول أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة

” الأرصاد” تنبه من هطول أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة

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“الأرصاد” : أمطار رعدية وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

“الأرصاد” : أمطار رعدية وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

منطقة المدينة المنورة

” الأرصاد” تنبه من هطول أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة

” الأرصاد” تنبه من هطول أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة
http://almnatiq.net/?p=917567
المناطق - واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم من سحب رعدية ممطرة على عدد من محافظات اضم، والطائف، وميسان، والعرضيات، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وشبه
انعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ 9 مساءً .
ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

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