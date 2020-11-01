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كندا.. قتيلان وخمسة جرحى في هجوم بالسلاح الأبيض في مقاطعة كيبيك

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كندا.. قتيلان وخمسة جرحى في هجوم بالسلاح الأبيض في مقاطعة كيبيك

كندا.. قتيلان وخمسة جرحى في هجوم بالسلاح الأبيض في مقاطعة كيبيك
الصورة تعبيرية تعود إلى مظاهرات في مايو من عام 2020
http://almnatiq.net/?p=917570
المناطق - وكالات

أعلنت الشرطة الكندية عن سقوط عدد من الضحايا جراء هجوم بسلاح أبيض في مقاطعة كيبيك، وتوقيف مشتبه به.

وشهدت مقاطعة كيبيك الكندية سقوط قتيلان وخمسة جرحى إثر حادثة طعن، الأحد، قبل أن تتمكن الشرطة من القبض عليه.

وأعلنت الشرطة عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر، أن شخصا نفذ حادثة طعن أسفرت عن سقوط ثلاث ضحايا وأشارت إلى أنه يرتدي ملابسا تشبه تلك الخاصة بالقرون الوسطى.

وطالبت شرطة المقاطعة السكان بالباقء في منازلهم إلى حين القبض على الجاني، قبل أن تُعلن لاحقا أنها نجحت باعتقاله عليه.

ووقعت الحادثة في منطقة “Parliament Hill” في المقاطعة، دون أن تكشف الشرطة عن دوافع أو تفاصيل إضافية حول الحادثة.

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