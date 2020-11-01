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“الأرصاد” : أمطار رعدية وأتربة مثارة على أجزاء من منطقة تبوك

“الأرصاد” : أمطار رعدية وأتربة مثارة على أجزاء من منطقة تبوك

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“الأرصاد” : أمطار رعدية وأتربة مثارة على أجزاء من منطقة تبوك

“الأرصاد” : أمطار رعدية وأتربة مثارة على أجزاء من منطقة تبوك
http://almnatiq.net/?p=917586
المناطق - واس

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة تبوك – بمشيئة الله – تضمنت نشاطًا للرياح السطحية وأمطارا رعدية وأتربة مثارة, تؤدى إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، على تبوك ومحافظة تيماء.
وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهرًا حتى الساعة الثامنة مساءً .

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