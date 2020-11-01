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2000 منتج تلقاها تعليم الشرقية ضمن مسابقة “مدرستي” الرقمية “

2000 منتج تلقاها تعليم الشرقية ضمن مسابقة “مدرستي” الرقمية “

المنطقة الشرقية

2000 منتج تلقاها تعليم الشرقية ضمن مسابقة “مدرستي” الرقمية “

http://almnatiq.net/?p=917592
الدمام - المناطق

لفت مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، إلى المشهد التفاعلي الذي أحدثه حراك المشاركين والمشاركات في مسابقة “مدرستي” الرقمية للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، والتي أطلقتها وزارة التعليم مؤخراً، حيث أصبح أبنائنا الطلبة قادرين على صنع المحتوى وطي صفحة مرحلة الوقوف فقط على تلقية.
كما أشار المتحدث الرسمي سعيد الباحص، إلى تجاوز عدد المشاركات بالمسابقة سقف الــ 2000 منتج من خلال مجالاتها الثلاث التنافسية المختلفة على الموضوعات الداعمة لعمليات التعليم والتعلّم عن بُعد، والتي وجهة لــ كافة مدارس المنطقة والمجتمع التعليمي ووسائل الإعلام في المنطقة للمشاركة في مسابقة إبداعية تنقل التجارب المميزة عبر تصميم محتوى تعليمي في أحد عناصر العملية التعليمية، إضافة لمجال الإعلام والتثقيف من خلال إنتاج محتوى تثقيفي إعلامي يعكس تجربة المستفيدين من منصة مدرستي، وصولاً لمجال التدريب من خلال تصميم محتوى تدريبي لتطوير أداء شاغلي الوظائف التعليمية في التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد.

كما وقدم الباحص، باسم مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور ناصر الشلعان، جزيل الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية على رعايته لانطلاقة هذه المسابقة بتعليم المنطقة، والشكر موصول لسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، (حفظهم الله)، مثمنا في ذات الوقت لسموهما الكريمين كل ما يقدمانه من دعم لدفع جهود وزارة التعليم وتشجيع لأبنائهم الطلبة في سبيل الارتقاء بالعملية التعليمية بالمنطقة والتي تتسق مع رؤية المملكة الطموحة 2030

جدير بالذكر دعت إدارة تعليم الشرقية للمشاركة بالمسابقة بعد أن أطلقت صافرتها مؤخراً وزارة التعليم على مستوى المناطق والمحافظات التعليمية بالمملكة وذلك لإثراء المحتوى الرقمي بمواد إبداعية تنقل التجارب المميزة وتعزز القيم والاتجاهات الايجابية للتعليم الرقمي، حيث تتاح المشاركة في المسابقة من خلال تلقي المدرسة للمنتجات الخاصة بالطلاب والطالبات وأولياء أمورهم وبمنسوبي المدرسة من المعلمين والإداريين؛ وفق المجالات الثلاث المحدّدة، وفرزها وتقييمها ونشر ما يرشح منها في حساب المدرسة في تويتر، ثم يتولّى مكتب التعليم التابعة له المدرسة اختيار أفضل النماذج وتقييمها وإرسالها إلى إدارة التعليم، ونشرها على المنصات الإعلامية والبدء في إجراءات المرحلة الختامية للمنتجات المقدمة على مستوى إدارات التعليم من خلال لجان عمل تقوم بتحكيم الأعمال ومتابعتها .

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