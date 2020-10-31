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شرطة عسير : تحديد هوية المسؤول عن تجمع مخالف في إحدى الاستراحات بمحافظة تثليث للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

شرطة عسير : تحديد هوية المسؤول عن تجمع مخالف في إحدى الاستراحات بمحافظة تثليث للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

منطقة عسير

شرطة عسير : تحديد هوية المسؤول عن تجمع مخالف في إحدى الاستراحات بمحافظة تثليث للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

شرطة عسير : تحديد هوية المسؤول عن تجمع مخالف في إحدى الاستراحات بمحافظة تثليث للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=917595
المناطق - عسير

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد الدباش، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه تجمع عدد من الأشخاص في إحدى الاستراحات بمحافظة تثليث دون التقيد ببعض الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 )، ومخالفتهم بذلك لأحكام لائحة الحد من التجمعات، التي تسهم في تفشي ونقل الفيروس، فقد أسفرت إجراءات التقصي والاستدلال عن تحديد هوية المسؤول عن التجمع المخالف وهو مواطن في العقد الخامس من العمر، ويجرى العمل على تطبيق العقوبة المقررة نظاماً، بحق الداعي ، وصاحب المنشأة، وكل من حضر .

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