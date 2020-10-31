تعليم عنيزة توقع اتفاقية شراكة مع شركة مياه نقي لرعاية (مسابقة مدرستي) الرقمية

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شهد مقر محافظة عنيزة توقيع عقد شراكة إدارة التعليم بمحافظة عنيزة وشركة نقي للمياه لدعم مبادرات التعلم الرقمي ورعاية (مسابقة مدرستي) الرقمية ومتطلباتها وهي أحد برامج التعليم الإلكتروني في التعليم ، وتحقيق أهداف التعليم.

هذا ولقد وقع الاتفاقية من جانب إدارة التعليم مدير التعليم بمحافظة عنيزة الأستاذ خالد بن جايز الحربي، ومن جانب شركة نقي للمياه مالك الشركة الأستاذ أمين بن عبدالله الملاح , وبحضور عدد من القيادات التعليمية ومنسوبي الشركة.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الشراكة المجتمعية بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص دعما لمشاريع التعليم الإلكتروني وتحقيقا لأهداف ومضامين رؤية المملكة 2030 في رفع مستوى التحصيل العلمي والمعرفي للطلاب الطالبات وخلق بيئة تعليمية محفزة وجاذبة لمقومات التميز تتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة للتعلّم عن بعد والتأكيد على دور المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في القيام بأدوار من شأنها خدمة المجتمع التعليمي والرقي به إلى أعلى مستويات الوعي والإنتاج، وتعزيز ثقافة التعاون والمواطنة والشراكة بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص.

ومن جانبه، بارك سعادة محافظ عنيزة هذه الشراكة المجتمعية بين تعليم عنيزة وشركة نقي للمياه متمنيا للجميع التوفيق بما ينعكس إيجابا على أبناء وبنات الوطن من الطلاب والطالبات لتحقيق مضامين رؤية المملكة 2030.

هذا وبدوره قدم مدير تعليم عنيزة الشكر لشركة نقي للمياه على تعاونها وجهودها في خدمة الطلبة، كما أعرب مدير التعليم عن بالغ تقديره لمالك الشركة الأستاذ أمين بن عبدالله الملاح مشيرًا إلى أن هذه الشراكة سوف تساهم في تحقيق العديد من الخدمات المجتمعية بين الجهتين مؤكدا حرص الطرفين على تحقيق الاستفادة الكاملة بما يعود بالنفع على المجتمع التعليمي بالمحافظة.