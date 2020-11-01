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كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة تعلن عن القبول في برنامجي الدبلوم والبكالوريوس

كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة تعلن عن القبول في برنامجي الدبلوم والبكالوريوس
http://almnatiq.net/?p=917630
المناطق - واس

أعلنت كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة عن فتح باب القبول والتسجيل لدرجة الدبلوم اعتبارًا من الــ 22 من شهر ربيع الأول الجاري وحتى الثاني من شهر ربيع الآخر القادم ، وللبكالوريوس الصباحي والمسائي واستقبال المتقدمين للدبلوم الصباحي و المسائي اعتبارًا من الـسابع من شهر ربيع الآخر القادم وحتى الـ16 من ذات الشهر للفصل الثاني من العام التدريبي الجاري 1441/1442هـ للمواطنين في الصباحي والمقيمين والموظفين في المسائي الحاصلين على دبلوم الحاسب الآلي ودبلوم إلكترونيات ودبلوم الاتصالات .
وعدّ عميد كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة المهندس فهد بن عبود العامودي البرنامج امتداداً لبرنامج الدبلوم بالكليات ، مشيراً إلى أن القبول سيكون موحداً لجميع المتقدمين على موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بوابة القبول الموحد على الرابط ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/pag .

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