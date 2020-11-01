احدث الأخبار

أمير القصيم يدشن منصة رابطة القصيم التقنية
منطقة القصيم
 أمير القصيم يتسلم تقرير البلدية النسائية بمدينة بريدة
منطقة القصيم
 بلدية الشبخة تكثف حملات معالجة التشوه البصري
منطقة تبوك
 رئاسة شئون الحرمين : اكتمال الاستعدادات لاستقبال المعتمرات والمصليات القادمات من الخارج
منطقة مكة المكرمة
 كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة تعلن عن القبول في برنامجي الدبلوم والبكالوريوس
منطقة مكة المكرمة
 أمير نجران يؤكد ضرورة التكامل بين الجهات لتسيير المشاريع المتوقفة
منطقة نجران
 الجامعة السعودية الإلكترونية تفتح باب القبول لدراسة البكالوريوس للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1442 هـ
أبرز المواد
 في بادرة سعودية.. قادة أجهزة التقييس العالمية يناقشون دور المواصفات في الأزمات والتحول الرقمي
المنطقة الشرقية
 بحثاً عن المطلوبين.. انطلاق عملية أمنية في البَصْرة العراقية
أبرز المواد
 نجاح استئصال ورم في القلب لمريضة في جازان
منطقة جازان
 تعليم عنيزة توقع اتفاقية شراكة مع شركة مياه نقي لرعاية (مسابقة مدرستي) الرقمية
منطقة القصيم
 هيئة فنون الطهي تُنهي بناء إستراتيجيتها لتطوير قطاع الطهي في المملكة
أبرز المواد
أمير القصيم يدشن منصة رابطة القصيم التقنية

أمير القصيم يدشن منصة رابطة القصيم التقنية

منطقة القصيم
أمير القصيم يتسلم تقرير البلدية النسائية بمدينة بريدة

أمير القصيم يتسلم تقرير البلدية النسائية بمدينة بريدة

منطقة القصيم
بلدية الشبخة تكثف حملات معالجة التشوه البصري

بلدية الشبخة تكثف حملات معالجة التشوه البصري

منطقة تبوك
رئاسة شئون الحرمين : اكتمال الاستعدادات لاستقبال المعتمرات والمصليات القادمات من الخارج

رئاسة شئون الحرمين : اكتمال الاستعدادات لاستقبال المعتمرات والمصليات القادمات من الخارج

منطقة مكة المكرمة

رئاسة شئون الحرمين : اكتمال الاستعدادات لاستقبال المعتمرات والمصليات القادمات من الخارج

رئاسة شئون الحرمين : اكتمال الاستعدادات لاستقبال المعتمرات والمصليات القادمات من الخارج
http://almnatiq.net/?p=917633
المناطق - واس

أكدت الوكالة التطويرية للشؤون النسائية برئاسة شؤون الحرمين , نجاح خطتها التنفيذية للمرحلة الثانية وتفويج المعتمرات والمصليات وفق الإجراءات الاحترازية المطبقة داخل المسجد الحرام , مشيرة إلى اكتمال الاستعدادات لاستقبال المعتمرات والمصليات القادمات من خارج المملكة بالمسجد الحرام، خلال المرحلة الثالثة من موسم العمرة التي بدأ تنفيذها اعتبارا من اليوم وسط منظومة متكاملة من الخِدْمات ينفذها عدد من العاملات السعوديات المؤهلات تأهيلا عاليا .
وأوضحت وكيلة الرئيس العام للشؤون التطويرية الدكتورة العنود العبود، أن مرحلة التفويج الثانية نفذتها عدة فرق من كوادر مؤهلة من المنسوبات تعمل على مدار (24) ساعة , مبينة أنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة في مختلف مواقع المسجد الحرام، وجرى تأمين المعقمات والكمامات، وتهيئة المرافق الخارجية كدورات المياه النسائية، وتعقيمها بشكل مستمر على مدار الساعة لمواكبة الظروف الاستثنائية للجائحة العالمية وضمان سلامة وراحة قاصدات بيت الله الحرام، وتمكينهن من أداء مناسكهن بكل طمأنينة واستقرار.

روابط ذات صلة

كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة تعلن عن القبول في برنامجي الدبلوم والبكالوريوس

كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة تعلن عن القبول في برنامجي الدبلوم والبكالوريوس
” الأرصاد” تنبه من هطول أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة

” الأرصاد” تنبه من هطول أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة
الطائف: القبض على رجل وفتاة هددا العامة بسلاح ناري

الطائف: القبض على رجل وفتاة هددا العامة بسلاح ناري

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*