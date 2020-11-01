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أمير القصيم يتسلم تقرير البلدية النسائية بمدينة بريدة

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أمير القصيم يتسلم تقرير البلدية النسائية بمدينة بريدة

أمير القصيم يتسلم تقرير البلدية النسائية بمدينة بريدة
http://almnatiq.net/?p=917642
المناطق - بريدة

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , بحضور أمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي , اليوم , تقرير أعمال البلدية النسائية منذ تأسيسها عام 1440هـ من قبل رئيسة البلدية النسائية بمدينة بريدة أميرة الصريخ.

واطلع سموه على تفاصيل الجهود التي بذلتها البلدية النسائية والمشتملة على الرقابة الصحية والمهنية من خلال زيارة 14,938 ومخالفة 1,489 واشعار 1,275 ومصادرة 3,207 , وفي أعمال وزيارات الأسواق والحدائق اشتملت على 1,131 زيارة ومخالفة 396 واشعار 548 ومصادرة 7,302 , بالإضافة إلى أن البلدية تلقت 2,297 طلب للشهادات الصحية , وتم طباعة 1,460 شهادة صحية.

ونوه سمو أمير منطقة القصيم ما يتلقاه القطاع البلدي من دعم وعناية سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ مثمناً الجهود المبذولة من قبل أمانة المنطقة والبلدية النسائية , مؤكداً بفخره بهذه الجهود المتميزة والمبادرات الطموحة والأعمال المقدمة , معرباً عن اعتزازه بمثل هذه الكوادر من فتيات الوطن بكافة التخصصات , سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.

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