أمير القصيم يدشن منصة رابطة القصيم التقنية

المناطق - بريدة

دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , اليوم , منصة رابطة القصيم التقنية، التي تشرف عليها إمارة المنطقة، لتوفر بيئة تجمع التقنيين وتحقق أهداف الرابطة , خلال استقباله بالإمارة رئيس اللجنة التنفيذية لرابطة القصيم التقنية الدكتور محمد الرشودي, وأعضاء الرابطة.

وتُمكن المنصة ، التي تضم أكثر من 400 مهتم ومتخصص ، إلى تكاتف جميع أعضاءها لإقامة الفعاليات والأنشطة التقنية والمشاركة بها ، وجمع المهتمين في التقنية , بالإضافة إلى أنها ستسهم في تنمية وتطوير قطاع التقنية من خلال الشراكات الفعالة وإبراز الفرص الاستثمارية التقنية بين شباب وفتيات المنطقة المهتمين بمثل هذه الجوانب.

وأكد سمو أمير منطقة القصيم على أن ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – من دعم وتحفيز للعمل التقني وكل ما يدعم الفرص الاستثمارية التقنية للشباب , كما شكر سموه الجهات المشاركة في تحقيق أهداف المنصة , حاثاً على المساهمة فيها وتفعيلها بالشكل المطلوب لتقدم جميع خدماتها للتقنيين, مثمناً للهيئة العامة للبيانات والذكاء الاصطناعي والاتصالات السعودية وإدارة تقنية المعلومات بالإمارة دورهما في دعم مثل هذه الخطوات المباركة.

حضر التدشين وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ، ومدير عام إدارة تقنية المعلومات بالإمارة صالح الرسي ، وعدد من المسؤولين والمهتمين بعدد من القطاعات.