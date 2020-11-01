أمير تبوك يطلع على تقرير عن جهود الشؤون الصحية بالمنطقة

تبوك - علي العميري

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور غرم الله بن عبد الله الغامدي. واطلع سموه خلال اللقاء على تقرير مفصل عن الجهود التي تبذلها الشؤون الصحية ومنها انجازات مركز طب وجراحة القلب بمستشفى الملك فهد التخصصي، وإجرائه 49 عملية قلب مفتوح وإجراء 4994 عملية قسطرة تكللت بالنجاح بحمد الله . وكذلك الجهود التي بذلتها صحة تبوك خلال الفترة الماضية للحد من انتشار فيروس كورونا والإجراءات الوقائية والاحترازية .

وأثنى سمو أمير المنطقة على الجهود التي يبذلها أبطال الصحة في الميدان، منوهاً بما يحظى به القطاع الصحي بالمملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي العهد – حفظهما الله –. من جانبه أعرب مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله الغامدي, عن شكره لسمو أمير منطقة تبوك على التوجيهات السديدة التي من شأنها الارتقاء بالخدمات الصحية بالمنطقة, مشيراً إلى الدعم الكبير والمتابعة الذي تحظى به جميع القطاعات الصحية في المنطقة من سموه, والحث المستمر على الوصول بالخدمات الطبية إلى أعلى المستويات.