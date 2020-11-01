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هيئة السوق المالية تعلن عن رفع تعليق عقد الجمعيات للشركات المدرجة حضوريًا

هيئة السوق المالية تعلن عن رفع تعليق عقد الجمعيات للشركات المدرجة حضوريًا

أبرز المواد

هيئة السوق المالية تعلن عن رفع تعليق عقد الجمعيات للشركات المدرجة حضوريًا

هيئة السوق المالية تعلن عن رفع تعليق عقد الجمعيات للشركات المدرجة حضوريًا
http://almnatiq.net/?p=917656
المناطق - واس

أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن رفع تعليق عقد الجمعيات للشركات المدرجة حضوريًا، على أن يسري ذلك على الجمعيات التي يتم تقديم طلب عقدها للهيئة ابتداءً من تاريخ 15 / 03 / 1442هـ الموافق 01 / 11 / 2020م، مع إلزام الشركات المدرجة بالاستمرار في عقد الجمعيات عبر وسائل التقنية الحديثة التي تمكّن المساهمين من الاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها حتى إشعار آخر.
وأكدت الهيئة ضرورة التزام الشركات المدرجة التي قد ترغب بعقد جمعياتها حضوريًا بالتزامن مع عقدها عبر وسائل التقنية الحديثة بأن يرأس اجتماعات الجمعيات رئيس الجمعية حضوريًا في مقر الاجتماع.
كما تود الهيئة التأكيد على الشركات المدرجة التي قد ترغب بعقد جمعيتها حضوريًا بالالتزام بقرارات الجهات ذات العلاقة، من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19) والالتزام بتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي، وتأتي هذه الإجراءات حرصًا من الهيئة على سلامة المتعاملين في السوق المالية.
يذكر أن الهيئة علقت انعقاد جمعيات الشركات المدرجة حضوريًا اعتبارًا من 16 مارس 2020م، وذلك ضمن عدة احترازات اتخذتها تماشيًا مع التوجيهات الصادرة من الجهات المختصة لمواجهة جائحة كورونا، وتم الاكتفاء بعقد الجمعيات خلال تلك الفترة عبر وسائل التقنية الحديثة التي تمكن المساهمين من الاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها من خلال منظومة (تداولاتي) المقدمة من شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع).

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