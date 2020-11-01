أمير مكة المكرمة يستقبل الشيخ عبدالرحمن السديس و الشيخ بندر بليلة

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استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس يرافقه الشيخ الدكتور بندر بليلة عضو هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب المسجد الحرام.

واستمع الأمير خالد الفيصل إلى شرحٍ عن خطة رئاسة الحرمين في المسجد الحرام والمتزامنة مع المرحلة الثالثة للعودة التدريجية للعمرة والهادفة لرفع الطاقة الاستيعابية إلى 20 ألف معتمر يومياً و60 ألف مصلّ.

كما هنأ سموه الدكتور بليلة بمناسبة تعيينه عضواً في هيئة كبار العلماء سائلا الله له التوفيق والسداد، فيما عبرّ فضيلته عن شكره وتقديره للأمير خالد الفيصل .