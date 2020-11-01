أمير مكة يستقبل وزير التعليم

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استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ .

واستمع الأمير خالد الفيصل خلال اللقاء إلى شرح عن خطط الوزارة في المنطقة والهادفة لتطوير العملية التعليمية والرمية لصقل قدرات الطلاب والطالبات في جميع النواحي التعليمية والتقنية.