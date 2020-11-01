استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ .
واستمع الأمير خالد الفيصل خلال اللقاء إلى شرح عن خطط الوزارة في المنطقة والهادفة لتطوير العملية التعليمية والرمية لصقل قدرات الطلاب والطالبات في جميع النواحي التعليمية والتقنية.
أمير مكة يستقبل وزير التعليم
استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ .
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