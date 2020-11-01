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تعليم تبوك يطلق حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية

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تعليم تبوك يطلق حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية

تعليم تبوك يطلق حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية
http://almnatiq.net/?p=917686
تبوك - فايز السميري
أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك بحملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية بالتعاون مع صحة تبوك، التي تهدف من خلالها إلى توعية المجتمع التعليمي بأهمية التطعيمات، والفوائد الصحية العائدة على الطلبة وأسرهم من هذه الإجراءات الصحية.
ودشن المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك
إبراهيم بن حسين العُمري الحملة من مبنى الإدارة الرئيس وبمشاركة منسوبي الإدارة الذين تلقوا التطعيمات بإشراف فريق صحي من صحة تبوك.
ومن جهته أكد مدير التعليم أن الإدارة التعليم ممثلة في قسم الصحة المدرسية تسعى للتفاعل الإيجابي في رفع الوعي الصحي للمجتمع التعليمي، وتحديد أولويات المشكلات الصحية في المجتمع التعليمي وتعريف المجتمع بها، وتأهيل الهيئة الإدارية والتعليمية في المدارس على أعمال الصحة المدرسية مثل الاكتشاف المبكر للأمراض والتوعية الصحية ومراقبة البيئة المدرسية.

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