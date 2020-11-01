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“سكني”: زيادة قياسّية لمستخدمي المنصّات الرقمية مع طرح 8 مخططات جديدة خلال الأسبوع الماضي

“سكني”: زيادة قياسّية لمستخدمي المنصّات الرقمية مع طرح 8 مخططات جديدة خلال الأسبوع الماضي

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“سكني”: زيادة قياسّية لمستخدمي المنصّات الرقمية مع طرح 8 مخططات جديدة خلال الأسبوع الماضي

“سكني”: زيادة قياسّية لمستخدمي المنصّات الرقمية مع طرح 8 مخططات جديدة خلال الأسبوع الماضي
http://almnatiq.net/?p=917689
المناطق - واس

شهدت المنصّات الرقمية لبرنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان خلال الأسبوع الماضي، زيادة ملحوظة في زيارات المواطنين لمعرفة تفاصيل الخدمات والحلول السكنية التي يقدمها البرنامج على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وذلك بالتزامن مع إطلاق 8 مخططات سكنية جديدة خلال الأسبوع الماضي.
وسجّل تطبيق سكني للأجهزة الذكية زيارة 200 ألف مواطن للاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي يقدمها التطبيق لتسهيل التملك وتشمل المستشار العقاري، ومعاينة وحجز الأراضي والوحدات فورياً، وإصدار رخص البناء إلكترونياً، والتصاميم الهندسية النموذجية للبناء الذاتي، وغيرها من الخدمات، بمتوسط 28 ألف زيارة في اليوم؛ ويمكن تحميل تطبيق “سكني” للاستفادة من الخدمات التي يقدمها من خلال الرابطhttp://qrco.de/bbLCv7.
وتجاوز عدد الاتصالات عبر مركز الاتصال الموحد للعناية بالمستفيدين199090 نحو 49 ألف مكالمة، وتفاعل موقع “سكني” مع 9200 طلب واستفسار، وتمت معالجة 2360 اعتراضا من خلال خدمة “راسلنا” على موقع سكني، فيما تجاوب حساب العناية بالمستفيدين ([email protected]) على منصة “تويتر” مع 8050 استفساراً حول الخيارات السكنية والتمويلية المدعُومة الذي يقدمها البرنامج، والتي تشمل (الأراضي السكنية وشراء الوحدات السكنية الجاهزة و”تحت الإنشاء” والبناء الذاتي).
ويستمر “سكني” في ضخ المزيد من مشاريع الأراضي والوحدات السكنية المتنوعة التصاميم وبأسعار مناسبة لتلبية رغبات الأسر السعودية كافة، بهدف زيادة نسب التملك إلى 70% بحلول 2030 تماشياً مع مستهدفات برنامج الإسكان- أحد برامج رؤية المملكة 2030-.

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