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بلدية أملج تكمل استعداداتها لموسم الأمطار

بلدية أملج تكمل استعداداتها لموسم الأمطار
http://almnatiq.net/?p=917695
أملج - فايز السميري
أكملت بلدية محافظة أملج استعداداتها لموسم الأمطار لهذا العام، من خلال أعمال الصيانة ونظافة عبارات السيول ومجاري الأودية وقنوات وشبكات تصريف مياه الأمطار في المحافظة والتأكيد على تنفيذ خطة الطوارئ .
وأوضح رئيس بلدية أملج المهندس عوده خلف العنزي , أن البلدية استعدت مبكراً لموسم الأمطار لهذا العام من خلال تنظيف مجاري الأودية ومجاري السيول وإزالة المخلفات من المناهل والعبارات، بالإضافة إلى صيانة وتنظيف قنوات وشبكات تصريف مياه الأمطار والتأكد من مدى جاهزيتها، وحصر المواقع التي تتجمع بها المياه في الشوارع الداخلية والأماكن الحيوية بالمحافظة, والتأكيد على تنفيذ خطة الطوارئ التي اعتدتها البلدية مسبقاً .
وأفاد أن البلدية قامت بتقسيم المحافظة إلى عدة نقاط يشرف على كل نقطة أحد مراقبي الخطة ونقطتي عمليات في الجنوب والشمال لإمداد فرق العمليات بحيث تبدأ في مهام عملها بتحديد أمكان تجمع المياه والبدء في شفطها من خلال مضخات المياه وصهاريج الشفط بالإضافة إلى الآليات المساندة والعمالة والإشراف على مجاري المياه والتأكد من عملها بالشكل المطلوب وفتحها في حال تعرضت للانسداد.

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