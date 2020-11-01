احدث الأخبار

أمير القصيم يلتقي رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية العناية بالمساجد
منطقة القصيم
 بلدية أملج تكمل استعداداتها لموسم الأمطار
منطقة تبوك
 متحدث الصحة: التزام المجتمع أسهم في منع ارتفاع إصابات كورونا وتحقيق تراجع في مستوى الحالات الحرجة والوفيات
أبرز المواد
 “سكني”: زيادة قياسّية لمستخدمي المنصّات الرقمية مع طرح 8 مخططات جديدة خلال الأسبوع الماضي
أبرز المواد
 تعليم تبوك يطلق حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية
منطقة تبوك
 محافظ تيماء يدشن فعاليات حمله ( الصلاه نور ) ميدانياً وتوعوياً
منطقة تبوك
 تطبيق توكلنا يكمل ربطه مع عددٍ من الجهات الحكومية ويعزز منظومته بخدمات جديدة
أبرز المواد
 أمير الشرقية يقلد مدير الدفاع المدني بالمنطقة رتبته الجديدة
المنطقة الشرقية
 الأمير خالد الفيصل يرأس اجتماع مجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي
منطقة مكة المكرمة
 أمير مكة يستقبل وزير التعليم
منطقة مكة المكرمة
 أمير مكة المكرمة يستقبل الشيخ عبدالرحمن السديس و الشيخ بندر بليلة
منطقة مكة المكرمة
 محمد بن سلمان.. قدوة بعد القدوة
يكتبون
أمير القصيم يلتقي رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية العناية بالمساجد

أمير القصيم يلتقي رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية العناية بالمساجد

منطقة القصيم
بلدية أملج تكمل استعداداتها لموسم الأمطار

بلدية أملج تكمل استعداداتها لموسم الأمطار

منطقة تبوك
متحدث الصحة: التزام المجتمع أسهم في منع ارتفاع إصابات كورونا وتحقيق تراجع في مستوى الحالات الحرجة والوفيات

متحدث الصحة: التزام المجتمع أسهم في منع ارتفاع إصابات كورونا وتحقيق تراجع في مستوى الحالات الحرجة والوفيات

أبرز المواد
“سكني”: زيادة قياسّية لمستخدمي المنصّات الرقمية مع طرح 8 مخططات جديدة خلال الأسبوع الماضي

“سكني”: زيادة قياسّية لمستخدمي المنصّات الرقمية مع طرح 8 مخططات جديدة خلال الأسبوع الماضي

أبرز المواد

أمير القصيم يلتقي رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية العناية بالمساجد

أمير القصيم يلتقي رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية العناية بالمساجد
http://almnatiq.net/?p=917701
المناطق - بريدة

التقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه بالإمارة اليوم ، رئيس مجلس إدارة جمعية العناية بالمساجد عبدالمحسن القاضي وأعضاء مجلس الإدارة بالجمعية.

ورحب بهم في بداية اللقاء ، مستمعاً لشرحٍ موجز من قبل القاضي عن الجهود والأهداف لتمكين عمل الجمعية وتقديم خدماتها النبيلة في العناية والمتابعة والاهتمام بمساجد المنطقة بشكل عام ، من خلال تهيأت الكثير من الدعم والمساندة لمبادرات ومشاريع الجمعية مستقبلاً بتوفيق من الله ، بما يمكنها من أداء رسالتها وتحقيق أهدافها الخيرة.

عقب ذلك دشن سمو الأمير فيصل بن مشعل الموقع الإلكتروني لجمعية العناية بالمساجد ، وذك إعلاناً لانطلاق أعمالها والبدء في تقديم خدماتها ، مشيداً بمثل هذه الجمعيات لتفعيل العناية بالمساجد وتوعية المجتمع بأن الجميع مسؤول عن ذلك ، لافتاً الانتباه إلى أن الاهتمام بالمساجد هو ديدن قادة المملكة منذ تأسيسها حتى عهدنا الحالي ، منوهاً بما توليه الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ ، من جهد في سبيل العناية بالمساجد وعمارتها ، والاهتمام الكبير بها لأنها بيوت الله ومحل إقامة فرائضه وشعائره.

حضر اللقاء محافظ عنيزة عبدالرحمن السليّم ، ومدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة عبدالرحمن السويلم ، ومدير مركز التنمية الاجتماعية بعنيزة مصلح المطيري ، وعدد من منسوبي الجمعية.

 

روابط ذات صلة

أمير القصيم يدشن منصة رابطة القصيم التقنية

أمير القصيم يدشن منصة رابطة القصيم التقنية
أمير القصيم يتسلم تقرير البلدية النسائية بمدينة بريدة

أمير القصيم يتسلم تقرير البلدية النسائية بمدينة بريدة
تعليم عنيزة توقع اتفاقية شراكة مع شركة مياه نقي لرعاية (مسابقة مدرستي) الرقمية

تعليم عنيزة توقع اتفاقية شراكة مع شركة مياه نقي لرعاية (مسابقة مدرستي) الرقمية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*