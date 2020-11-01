أمير القصيم يلتقي رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية العناية بالمساجد

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه بالإمارة اليوم ، رئيس مجلس إدارة جمعية العناية بالمساجد عبدالمحسن القاضي وأعضاء مجلس الإدارة بالجمعية.

ورحب بهم في بداية اللقاء ، مستمعاً لشرحٍ موجز من قبل القاضي عن الجهود والأهداف لتمكين عمل الجمعية وتقديم خدماتها النبيلة في العناية والمتابعة والاهتمام بمساجد المنطقة بشكل عام ، من خلال تهيأت الكثير من الدعم والمساندة لمبادرات ومشاريع الجمعية مستقبلاً بتوفيق من الله ، بما يمكنها من أداء رسالتها وتحقيق أهدافها الخيرة.

عقب ذلك دشن سمو الأمير فيصل بن مشعل الموقع الإلكتروني لجمعية العناية بالمساجد ، وذك إعلاناً لانطلاق أعمالها والبدء في تقديم خدماتها ، مشيداً بمثل هذه الجمعيات لتفعيل العناية بالمساجد وتوعية المجتمع بأن الجميع مسؤول عن ذلك ، لافتاً الانتباه إلى أن الاهتمام بالمساجد هو ديدن قادة المملكة منذ تأسيسها حتى عهدنا الحالي ، منوهاً بما توليه الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ ، من جهد في سبيل العناية بالمساجد وعمارتها ، والاهتمام الكبير بها لأنها بيوت الله ومحل إقامة فرائضه وشعائره.

حضر اللقاء محافظ عنيزة عبدالرحمن السليّم ، ومدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة عبدالرحمن السويلم ، ومدير مركز التنمية الاجتماعية بعنيزة مصلح المطيري ، وعدد من منسوبي الجمعية.