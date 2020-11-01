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محافظ بلقرن يستقبل مدير عام فرع وزارة الإسكان في منطقة عسير

محافظ بلقرن يستقبل مدير عام فرع وزارة الإسكان في منطقة عسير
http://almnatiq.net/?p=917716
المناطق - بلقرن

استقبل محافظ بلقرن عبدالرحمن بن عبدالله ال حامد في مكتبه بالمحافظة، مدير عام فرع وزارة الإسكان في منطقة عسير المهندس حمود بن ناصر القحطاني ، الذي قام بزيارة المحافظة وتفقد خلالها مشاريع وزارة الإسكان.

حيث ناقش محافظ بلقرن مع مدير عام فرع وزارة الاسكان بالمنطقة بحث سبل التعاون لتقدم افضل الخدمات للمستفيدين من برامج الوزارة وكيفية توفير الخدمات المتكاملة لمشاريع الاسكان بالمحافظة وذلك تحقيقاً لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – من خلال تسليم مشروعات الوزارة وتوفير السكن الكريم للمواطنين .

من جهته أعرب المهندس حمود القحطاني عن شكره وتقديره لمحافظ بلقرن على حسن استقباله وحرصه على متابعة مستقبل مشاريع الإسكان في المحافظة .

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