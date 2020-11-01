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جائزة الكيان الذهبي لتقنية تعليم عسير

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جائزة الكيان الذهبي لتقنية تعليم عسير

جائزة الكيان الذهبي لتقنية تعليم عسير
http://almnatiq.net/?p=917719

حققت إدارة تقنية المعلومات في الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير المركز الأول في جائزة الكيان الذهبي، وإدارة التطوير المهني والتعليمي ” بنات ” المركز الثاني ، فيما حصلت إدارات شؤون المعلمين على المركز الأول   والطفولة المبكرة على المركز الثاني ، والتوجيه والإرشاد ” بنات ” على المركز الثالث في فئة الإدارات المنجزة .
وأوضح المدير العام للتعليم في المنطقة سعد الجوني أن الجائزة تهدف إلى تكريم ودعم وتقدير الإنجازات والمبادرات ، والتعريف بأفضل الأفكار المبدعة والممارسات الإدارية المتميزة والمبادرات الرائدة في مختلف المجالات الإدارية وتسليط الضوء عليها من أجل تعميم الاستفادة منها ، إضافة إلى تشجيع الإدارات على الارتقاء بأدائها وتحسين خدماتها وتجويد منتجاتها ومخرجاتها بما يصب في مصلحة المستفيد ، ووضع آليات لقياس الإبداع والتميز وفقاً للمعايير المتعارف عليها في مجالات الإدارة المختلفة ، وإذكاء روح التنافس وتأسيس ثقافة المقارنة المعيارية بين الإدارات من أجل تطوير الأداء وابتكار أساليب جديدة ، ورعاية المبادرات المتميزة وتشجيعها ورصدها بما يساهم في تحقيق المزيد من الإنجازات والإبداعات والاقتراحات في كافة المجالات .
يذكر أن عدد الإدارات المتقدمة للجائزة بلغ 28 إدارة، وسيتم التوسع في مجالاتها في دورتها الثانية للفصل الدراسي الثاني المقبل .

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