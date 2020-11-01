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نائب أمير الشرقية يلتقي رئيس جامعة حفر الباطن المعين حديثاً

نائب أمير الشرقية يلتقي رئيس جامعة حفر الباطن المعين حديثاً
http://almnatiq.net/?p=917722
المناطق - الدمام
التقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة اليوم (الأحد)، رئيس جامعة حفرالباطن المعين حديثاً الدكتور الدكتور صالح بن مفلح آل صقر.
ونوه سموه في مستهل اللقاء بالدعم السخي واللامحدود الذي تحظى به الجامعات من لدن القيادة الرشيدة -أعزها الله-، وحرصها على أن تكون الجامعات شريكاً فاعلاً في التنمية، ومراكز فكر وتنوير، تقود المجتمع نحو مستقبلٍ أفضل، وتسهم في إيجاد الحلول والمبادرات القائمة على الاحتياج، مشيراً سموه لأهمية التحسين المستمر للمخرجات، ومواءمتها مع متطلبات سوق العمل، وتهيئة المناخ المناسب للبحث العلمي والابتكار، وتفعيل الدور المجتمعي للجامعة، وإيجاد رابطة بين الجامعة ومحيطها، متمنياً سموه لرئيس الجامعة ومنسوبيها التوفيق.
من جهته أعرب رئيس جامعة حفر الباطن الدكتور صالح آل صقر، عن شكره وتقديره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على الدعم المتواصل والمستمر للجامعة وبرامجها، مؤكداً أن الجامعة تعمل على تطبيق أفضل سياسات ومعايير الجودة في المجال الأكاديمي، للوصول لمخرجات تتواكب مع الدعم المقدم، وتطلعات أصحاب المصلحة.

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