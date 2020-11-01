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رئيس هيئة الأمر بالمعروف يطلق خطة تطوير وتعزيز العمل الميداني

رئيس هيئة الأمر بالمعروف يطلق خطة تطوير وتعزيز العمل الميداني
http://almnatiq.net/?p=917724
المناطق - واس

أطلق معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند -عبر الاتصال المرئي- اليوم, خطة تطوير وتعزيز العمل الميداني.
وأوضح معاليه أن الرئاسة تسعى لإطلاق المبادرات لتعزيز وتطوير العمل الميداني خاصة في المناطق الحيوية والأماكن المأهولة، التي يرتادها الناس، متطلعاً إلى الوصول إلى ثمار تطبيق هذه المرحلة من مراحل تعزيز وتطوير العمل الميداني.
وتعتمد الخطة على تواجد المركبات الرسمية في المواقع الحيوية التي تشهد كثافة بشرية، مع التركيز على الدوريات الراجلة وفق خطط معدة مسبقاً، حيث الفرق المتمركزة بالتنبيه للصلاة في مواقعها ومحيطها راجلة، ويراعى تدوير مواقع تمركز الفرق خلال أيام الأسبوع، ليتم تغطية جميع المواقع الحيوية في المنطقة، مع مراعاة تكثيفها في المواقع الأكثر حاجة، مثل بوابات المجمعات التجارية المغلقة والمكشوفة، والمجمعات التعليمة، والأماكن التي يكثر توافد الناس فيها كأماكن ممارسة رياضة المشي، والحدائق، والشواطئ وغيرها مما يتطلب تمركز الفرق الميدانية.

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