نائب أمير الشرقية يلتقي مدير الدفاع المدني بالمنطقة

المناطق - الدمام

التقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة اليوم (الأحد)، مدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية اللواء/ عجاب بن ساعد الحربي، بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته لهذه الرتبة.

ونوه سموه بالجهود التي يبذلها رجال الدفاع المدني في مختلف المواقع، مؤكداً على أهمية تكثيف الجهود الوقائية، مباركاً سموه للواء الحربي هذه الثقة، متمنياً له ولزملائه التوفيق.

‎من جانبه، أعرب اللواء عجاب الحربي، عن شكره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية، على كلماته وتوجيهاته السديدة، سائلاً المولى عز وجل أن يوفقه ليكون عند تطلع القيادة الرشيدة -يحفظها الله-.