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جامعة الجوف‬⁩ تعتمد ضوابط تنفيذ الاختبارات الفصلية ⁧‫عن بعد‬⁩ لمقررات متطلبات الجامعة الإلكترونية

جامعة الجوف‬⁩ تعتمد ضوابط تنفيذ الاختبارات الفصلية ⁧‫عن بعد‬⁩ لمقررات متطلبات الجامعة الإلكترونية
http://almnatiq.net/?p=917729
المناطق - الجوف

اعتمدت جامعة الجوف ضوابط عقد الاختبارات الفصلية لمقررات متطلبات الجامعة الإلكترونية عن بُعد عبر نظام التعلم الإلكتروني (البلاك بورد) للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1442هـ ضمن تنفيذ مشروع تطوير مقرراتها الالكترونية والتحول الالكتروني الشامل بما يضمن تجويد مخرجات التعلم وتحقيق كفاءة الإنفاق الذي دشنه رئيس الجامعة مؤخراً.
وتضمنت الضوابط أن تقعد الاختبارات الفصلية لمقررات متطلبات الجامعة في الأسبوع الحادي عشر والأسبوع الثاني عشر من الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ١٤٤٢هـ، وأن تكون الاختبارات على فترتين تبدأ الأولى من الساعة السادسة مساءً وتنتهي الساعة الثامنة مساءً، فيما تبدأ الفترة الثانية في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً وتنتهي الساعة العاشرة والنصف مساءً، وأن تكون الاختبارات الفصلية موحدة في الأوقات وبنوك الأسئلة لجميع مقرات الجامعة.
كما اشتملت الضوابط على تشكيل لجنة لكل مقرر من مقررات متطلبات الجامعة برئاسة منسق المقرر في المقر الرئيسي وعضوية منسقي المقرر في فروع الجامعة، للتنسيق والتشارك بشأن بناء بنك أسئلة موحد للمقر وفقاً لما يحقق نواتج التعلم والأوزان النسبية للمقرر، وأن تعلن جداول الاختبارات الفصلية لمقررات متطلبات الجامعة من خلال نظام (البلاك بورد) وعلى الطلبة التحقق من مواعيد اختباراتهم وأدائها بالوقت المحدد لكل مقرر.
يذكر أن مشروع تطوير المقررات الإلكترونية والاختبارات المحوسبة يهدف إلى زيادة أعداد الطلبة في الشعب الدراسية وتخفيض عدد الساعات الدراسية وأعضاء هيئة التدريس والإسهام في تحقيق كفاءة الإنفاق وتصميم مقررات إلكترونية متكاملة من حيث المحتوى والأنشطة واستراتيجيات التدريس وأساليب التقويم، كما يحقق نواتج التعلم المطلوبة، والوصول إلى أكبر شريحة من المستفيدين من المقررات والاختبارات الإلكترونية داخل الجامعة وخارجها، بالإضافة إلى تجويد مخرجات التعلم وضبط قياس نواتج التعلم والحصول على نتائج الاختبارات بسرعة ودقة.
كما عقدت وكالة الجامعة للشؤون التعليمية ورشة عمل عن (بناء بنوك الأسئلة والاختبارات الإلكترونية لمقررات متطلبات الجامعة) استهدفت جميع منسقي مقررات متطلبات الجامعة، وتضمنت محاور الورشة مناقشة إعداد جداول مواصفات بنوك الأسئلة لمقررات متطلبات الجامعة، وبناء بنوك أسئلة مقررات متطلبات الجامعة وإعداد جداول مواصفات اختبارات مقررات الجامعة وإجراءات بناء الاختبارات الموزونة على نظام البلاك بورد من خلال بنوك الأسئلة.

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