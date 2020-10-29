مهرجان سوق تمور الفنخاء‏ بالكهفة بمنطقة حائل يستقطب ‏الزوار

استقطب مهرجان سوق تمور الفنخاء في نسخته الثالثة بالكهفة بمنطقة حائل، التي تنظمه بلدية مدينة الكهفة ويستمر مدة عشرة أيام بمشاركة الجهات الحكومية،و أعداد كبيرة من المتسوقين والزوّار لمشاهدة جميع المعروضات الموجودة للظفر بأجود أصناف التمور التي جذبتهم لشرائها وتداولها عبر كميات كثيرة، نظراً لجودتها وندرتها من ناحية لونها وحجمها الكبير، إضافةً إلى عدم توفرها بكميات في جميع أسواق المنطقة.
وشهد سوق تمور الفنخاء منذ انطلاقته، نشاطاً اقتصادياً وذلك لما يحتويه السوق من أنواع التمور الجيدة والنادرة، وبلغت قيمة المبيعات منذ انطلاقته ما يقارب 105 آلاف ريال، إذ تتراوح قيمة الكرتون الواحد من الفنخاء ذي الوزن (٨ كيلو) من 70 إلى 160 ريالاً.
وشهد سوق تمور الفنخاء منذ انطلاقته، نشاطاً اقتصادياً وذلك لما يحتويه السوق من أنواع التمور الجيدة والنادرة، وبلغت قيمة المبيعات منذ انطلاقته ما يقارب 105 آلاف ريال، إذ تتراوح قيمة الكرتون الواحد من الفنخاء ذي الوزن (٨ كيلو) من 70 إلى 160 ريالاً.
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