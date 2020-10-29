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مهرجان سوق تمور الفنخاء‏ بالكهفة بمنطقة حائل يستقطب ‏الزوار

مهرجان سوق تمور الفنخاء‏ بالكهفة بمنطقة حائل يستقطب ‏الزوار
http://almnatiq.net/?p=917743
المناطق - حائل
استقطب مهرجان سوق تمور الفنخاء في نسخته الثالثة بالكهفة ‏بمنطقة حائل، التي تنظمه بلدية مدينة الكهفة ويستمر مدة عشرة أيام ‏بمشاركة الجهات الحكومية،و ‏أعداد كبيرة من المتسوقين والزوّار ‏لمشاهدة جميع المعروضات الموجودة للظفر بأجود أصناف التمور ‏التي ‏جذبتهم لشرائها وتداولها عبر كميات كثيرة، نظراً لجودتها ‏وندرتها ‏من ناحية لونها وحجمها الكبير، إضافةً إلى عدم توفرها بكميات ‏في ‏جميع أسواق المنطقة.
وشهد سوق تمور الفنخاء ‏منذ انطلاقته، نشاطاً اقتصادياً وذلك لما يحتويه ‏السوق من أنواع التمور الجيدة والنادرة، ‏‏وبلغت قيمة المبيعات منذ انطلاقته ‏ما يقارب 105 آلاف ‏ريال، إذ تتراوح قيمة الكرتون الواحد من ‏الفنخاء ذي الوزن (٨ كيلو) من ‏‏70 إلى 160 ريالاً.

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