غرفة القصيم تحصل على جائزة هارفارد الدولية للجودة والتميز المؤسسي لعام 2020م

حصلت الغرفة التجارية الصناعية في منطقة القصيم على الجائزة الماسية من مجلس هارفارد الدولي للأعمال لعام 2020م وذلك وفق معايير الجائزة الخاصة بالجودة والتميز المؤسسي وسلم الجائزة ممثل المجلس في المملكة العربية السعودية المهندس: عطاالله الدخيل.

رئيس مجلس إدارة الغرفة الأستاذ: عبد العزيز الحميد أعرب عن شكره وامتنانه لمجلس الجائزة مثمناً جهودهم وعملهم الاحترافي ومؤكداً أن الجائزة تأتي تجسيداً للدعم المقدم من قبل سمو أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي وما يوليانه من اهتمام ومتابعة حثيثة لقطاع الأعمال بالمنطقة مما عزز من قوته ومكانته ونموه.

مشيداً في ذات الوقت بالتناغم والترابط بين أعضاء مجلس الإدارة والأمانة العامة للغرفة مما أسهم في جودة العمل الإداري الداخلي وتسهيل التنظيمات في الغرفة وفق الجودة المؤسسية بما يتحقق مع الأهداف والتطلعات المنشودة.

مثمناً جهود ممثل مجلس هارفارد للأعمال بالمملكة المهندس: عطاالله الدخيل على عمله الدؤوب والمميز خلال الفترة الماضية لرصد مسارات العمل في الغرفة وتطبيق المعايير الخاصة بالجائزة على أنظمة الغرفة الداخلية.

مشيراً الحميد إلى أن الغرفة تسعى عبر منظومتها المتكاملة على تطوير العمل الداخلي وتعزيز أدوارها تجاه منسوبيها بما يعود بالمنفعة على مسيرتهم العملية بما يتواكب مع التحولات ورؤية المملكة 2030.