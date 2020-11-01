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أمانة الجوف تواصل تنفيذ حملة “الجوف واحة خضراء” لموسمها الثاني

أمانة الجوف تواصل تنفيذ حملة “الجوف واحة خضراء” لموسمها الثاني
http://almnatiq.net/?p=917759
المناطق - الجوف

تواصل أمانة منطقة الجوف تنفيذ مبادرة “الجوف واحة خضراء” ، التي أطلقت الأمانة عامها الثاني مؤخرا، وقام فريق الأمانة بمشاركة من منسوبي الأوقاف بغرس الأشجار في جامع خادم الحرمين، ضمن فعاليات المبادرة المستمرة التي تشمل مختلف المواقع العامة.
وتستهدف المبادرة زراعة مليون شجرة بالمنطقة خلال عشر سنوات لتتوافق مع رؤية المملكة 2030م، بمشاركة القطاعات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وسكان المنطقة، ونشر ثقافة التشجير والمحافظة على الأشجار.
من جانبه أكد أمين الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان حرص الأمانة على تفعيل مختلف البرامج والمبادرات التي تخدم المجتمع وتحقق أهداف وزارة الشؤون البلدية والقروية وتنسجم مع رؤية 2030، مشيرا إلى توفير الأمانة كافة أوجه الدعم لإنجاح المبادرة في موسمها الثاني، وأضاف أن المبادرة تأتي بمشاركة فئات مختلفة تشمل المواطنين والمتطوعين، ويتم من خلالها غرس الأشجار في الطرقات والساحات والميادين والمواقع العامة.
أوضح ذلك المتحدث الرسمي للأمانة عمر بن عبد العزيز الحموان.

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